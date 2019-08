‘Mary Poppins’ blaast 55 kaarsjes uit: dit wist je nog niet over de Disney-klassieker SDE

28 augustus 2019

16u00 3 Film 55 jaar geleden ging ‘Mary Poppins' in première. De film betekende de grote doorbraak voor hoofdrolspeelster Julie Andrews, maar kende je deze tien weetjes al?

1. Een zwangere Julie Andrews

Toen Walt Disney actrice Julie Andrews aan het werk zag in de Broadway-musical ‘Camelot’, wist hij dat ze de perfecte actrice was om Mary Poppins te vertolken. Helaas bleek Julie zwanger te zijn. Maar dat vond Walt geen bezwaar: hij bood aan om te wachten met de opnames tot ze bevallen was en stelde voor dat haar toenmalige echtgenoot, Tony Walton, enkele kostuums en sets voor de films zou ontwerpen. Daarnaast kreeg het koppel een persoonlijke rondleiding in Disneyland en de studio’s om hen te overtuigen. En het werkte: Julie zegde maar wat graag toe.

2. Een lepeltje suiker

Een van de meest bekende liedjes uit de film is zonder enige twijfel ‘A Spoonful of Sugar’. Schrijver Robert B. Sherman zocht twee weken lang naar dé perfecte zin, maar kon niets bedenken. Tot zijn zoontje Jeff op een dag van school kwam en trots verkondigde dat hij net een vaccin tegen polio had gekregen. Sherman, die dacht dat zijn zoontje een spuitje gekregen had, vroeg: “Deed het pijn?” Jeff antwoordde: “Nee. Ze gaven het me gewoon op een suikerklontje en ik slikte het in.” Sherman stelde het idee de volgende dag aan zijn broer Richard voor, en ‘A Spoonful of Sugar’ was geboren.

3. De gevreesde auteur

‘Mary Poppins’ is gebaseerd op de boeken van P.L. Travers. Na lang aandringen gaf ze toestemming aan Walt Disney om haar boeken te verfilmen. Ook van Julie Andrews bleek ze een grote fan: Travers mocht even met haar bellen na de geboorte van dochtertje Emma en kon de casting daarna alleen maar goedkeuren. Maar over het eindproduct was de auteur minder tevreden. Naar verluidt verliet ze de première in tranen: zo erg haatte ze de film. Het grootste probleem? Dat Mary Poppins in de film zo warm en vrolijk was, in plaats van koud en intimiderend zoals in de boeken. En dat Mrs. Banks op het einde van de film een huisvrouw wordt, daar kon Travers ook niet mee lachen.

4. Dubbelrol

Dick Van Dyke had het druk op de set van ‘Mary Poppins’. Niet alleen vertolkte hij de rol van Bert, maar hij wilde ook erg graag Mr. Dawes Sr. spelen. Hij smeekte Walt Disney om de rol en bood zelfs aan om Dawes gratis te spelen. Maar Walt Disney bleek onverbiddelijk: Van Dyke moest auditie doen voor de rol én een aanzienlijke donatie doen aan CalArts, de filmschool van Disney. Van Dyke zegde toe en mocht dan toch beide rollen spelen.

5. Verrassingen

Om zo’n realistisch mogelijke reacties te krijgen, besloten de filmmakers om kindsterretjes Karen Dotrice en Matthew Garber niet alles te vertellen over wat er te gebeuren stond. Wanneer Mary Poppins item na item uit haar tas blijft halen, is Karens stomverbaasde blik dan ook niet gespeeld. Het team had de kinderen ook niet verteld dat de jeugdige Dick Van Dyke in de huid kroop van de hoogbejaarde Mr. Dawes Sr. en ze waren dan ook érg bezorgd dat de oude man op een bepaald moment zou omvallen en het leven zou laten.

6. Niet zo perfect

Julie Andrews mag dan de perfecte Mary Poppins spelen in de film, maar volgens actrice Karen Dotrice was de actrice in het echte leven niet half zo perfect. “Er werd heel veel gevloekt. En Julie Andrews rookte vaak op de set”, vertelde ze in een interview. “Het was zo’n typische set uit de jaren 1960. In het begin waren ze nog beleefd wanneer er minderjarigen in de buurt waren, maar dat eindigde al snel.”

7. Zieke kinderen

Diezelfde Karen Dotrice gaf in een interview met The Guardian ook toe dat zij en Matthew Garber behoorlijk verwend werden tijdens de opnames: “De ‘Supercalifragilistic’-scène moest zo vaak opnieuw worden opgenomen dat we ziek werden van de toffee-appels die we moesten te eten. En de mannen van de rekwisieten lieten ons kiezen welke smaak we wilden voor de opnames van de volgende dag. Zo aten we framboos, chocolade en zelfs kaneel. Maar na twee weken gaven we het gewoon op.”

8. Hoogtevrees

Kindsterretje Matthew Garber had zoveel hoogtevrees dat de productie een wel erg originele manier moest bedenken om hem te overtuigen voor een bepaalde scène: die waarin de acteurs in de lucht theedrinken. De jongen kreeg daarom 10 cent voor elke extra take die nodig was.

9. Handjes schudden

Dat een hand schudden met een schoorsteenveger zou leiden tot goed geluk, heeft deze film ons wel geleerd. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? Doordat schoorsteenvegers tijdens hun werk kolengruis inademden, werd hun levensduur behoorlijk ingekort. Daarnaast raakten ze tijdens hun laatste levensdagen vaak in armoede verzeild. Het idee was dan dat het geluk dat de schoorsteenvegers niet zelf konden opgebruiken, overgedragen zou worden naar anderen.

10. Oscars

‘Mary Poppins’ kon maar liefst 5 van haar 13 Oscar-nominaties verzilveren. Geen enkele andere Disneyfilm won ooit meer Oscars in één avond.