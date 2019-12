‘Mad Max: Fury Road’ krijgt vervolgfilm MVO

07 december 2019

11u00 2 Film De Oscargenomineerde film ‘Mad Max: Fury Road’ krijgt een vervolg. Regisseur George Miller werkt momenteel aan zijn volgende project, ‘Three Thousand Years of Longing’ met Idris Elba en Tilda Swinton. Het is zijn eerste film sinds ‘Mad Max’ in 2015. Hoewel Miller naar eigen zeggen een ‘Mad Max’-pauze heeft ingelast, geeft hij wel mee dat er een sequel op tafel ligt.

“Tijdens de opnames van ‘Three Thousand Years of Longing’ zal ik multitasken en aan het script voor ‘Mad Max 2' beginnen”, meent hij. “Ik heb het gevoel dat dat verhaal nog niet af is, dus er is ruimte voor een sequel. Het zal ook leuk zijn voor mij, omdat je tijdens het filmen zo erg bezig bent met één ding dat werken aan iets anders aanvoelt als een creatieve vakantie.”

Wanneer we de sequel mogen verwachten is nog niet duidelijk.