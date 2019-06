‘Lord of the Rings’-acteur Alistair Browning overleden SD

04 juni 2019

17u24

De Nieuw-Zeelandse acteur Alistair Browning is zondag op 65-jarige leeftijd overleden. Volgens plaatselijke media stierf hij in een verpleeghuis in de Nieuw-Zeelandse stad Palmerston North na een lange ziekte. Hij is bij het grote publiek vooral bekend als Damrod uit 'The Lord of the Rings', maar speelde kleine rollen in heel wat bekende producties.

Alistair Browning was bijna een halve eeuw werkzaam in de film- en theaterwereld. Hij won daarbij talloze onderscheidingen, waaronder in 2001 een New Zealand Film Award voor zijn bijrol in het romantische drama ‘Rain’. Bij ons is hij echter voornamelijk bekend als Damrod, de rechterhand van kapitein Faramir van Gondor uit de filmreeks ‘The Lord of the Rings’. Browning was in het tweede en derde deel van de met Oscars overladen trilogie te zien.

Ook speelde de Nieuw-Zeelandse acteur mee in succesvolle tv-shows als ‘Xena’, ‘Hercules’ en ‘Power Rangers’. Een van zijn eerste filmrollen had Browning in 1983 in het oorlogsdrama ‘Merry Christmas Mr Lawrence’, waarin David Bowie de hoofdrol speelde. De twee mannen bleven bevriend tot het overlijden van Bowie in 2016.