‘Les Misérables’ wordt openingsfilm 46ste Film Fest Gent RB

04 september 2019

07u32

Bron: De Morgen 0 Film ‘Les Misérables’ van regisseur Ladj Ly mag het 46ste Film Fest Gent openen. Dat schrijft De Morgen. De politiefilm won eerder al de Juryprijs in Cannes.

Let op, de debuutfilm van de Frans-Malinese regisseur Ladj Ly, is geen adaptatie van het bekende boek van Victor Hugo. Al focust deze ‘Les Misérables’ wel op de verschoppelingen van het hedendaagse Frankrijk: de inwoners en de agenten van de Parijse banlieue Montfermeil. Het verhaal speelt zich in 2018 af en vond inspiratie uit de rellen in de buitenwijken van Parijs in 2005, waarbij het tot gewelddadige confrontaties kwam tussen jongeren en de politie. “Een bruisende, kwade film die weleens kan uitgroeien tot de ‘La Haine’ van 2019", schreef onze recensent na het filmfestival van Cannes.

Op 8 oktober mag de film het Gentse filmfestival openen. “Ly’s ‘Les Misérables’ is eerst en vooral een zeer pakkende film”, vindt Wim De Witte, programmadirecteur van Film Fest Gent. “Verder spelen relevante maatschappelijke thema’s zoals radicalisering in deze film een belangrijke rol. Op het programma van de 46ste editie staan nog meer films die het thema radicalisering vanuit verschillende hoeken benaderen. Wat er zo bijzonder is aan Ly’s film is dat de film voor nuance pleit. Er is niet één partij die door Ly wordt voorgetrokken, de nuance geldt voor alle partijen.”

Die objectiviteit zit Ly dan ook in het bloed. Als documentairemaker probeerde hij al vaker objectief over Montfermeil te rapporteren. “Sinds de verkiezing van Macron zijn er meer sociale problemen in ons land”, zei Ly onlangs in Variety. “Vroeger kon het mensen niet schelen omdat het de buitenwijken waren, maar nu raakt het iedereen in Frankrijk.”

Film Fest Gent loopt van 8 tot en met 18 oktober. filmfestival.be