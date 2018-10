'La Vita è Bella' kwam 20 jaar geleden in de Belgische zalen: de hartverscheurende prent in cijfers MVO

14 oktober 2018

16u56 1 Film 'La Vita è Bella' verscheen 20 jaar geleden voor het eerst in de Belgische bioscoopzalen. Sindsdien heeft de hartverscheurende Italiaanse film over een gezin dat uiteengerukt wordt in Wereldoorlog II, duizenden zielen geraakt.

Maar hoewel we enkel kunnen schatten naar het aantal tranen die zijn gevloeid tijdens het bekijken van 'La Vita è Bella', zijn er wel enkele andere interessante cijfers die we op een rijtje kunnen zetten.

De tragikomedie heeft een speelduur van 116 minuten en bracht wereldwijd meer dan 229.000.000 dollar ofwel 198.000.000 euro op. Op 14 oktober 1998 was de prent voor het eerst te zien in België, maar het jaar voordien was de première al te zien in Italië.

Giorgio Cantari, het kleine jongentje dat in de film te zien is, was slechts 5 toen hij zijn bekendste rol speelde. Vandaag is Giorgio al 26 jaar.

Hoofdrolspeler Roberto Benigi (vandaag 65 jaar oud) was de eerste niet-Engelstalige acteur die de Oscar voor 'Beste Acteur' won. Dat deed hij in 1998. In datzelfde jaar ging 'La Vita è Bella' ook met de gegeerde Oscar voor 'Beste Film' aan de haal, alsook met die voor 'Beste Drama Script'. In totaal kreeg de film 7 Oscarnominaties waarvan er dus 3 verzilverd werden.

Het moment waarop Roberto zijn Oscar in ontvangst nam is vandaag nog altijd één van de meest memorabele speeches in de geschiedenis van de awards. Hij klom over stoelen, sprong op en neer, en bedankte zowat alles en iedereen. Hieronder kan je het filmpje nog eens opnieuw bekijken.

