'La vita è bella'-acteur Roberto Benigni in ziekenhuis na bootongeluk SD

25 juli 2018

15u48

Bron: ANP 1 Film Roberto Benigni (65) is tijdens zijn vakantie in Sardinië opgenomen in het ziekenhuis. De Italiaanse regisseur van onder meer 'La vita è bella', waarin hij ook de hoofdrol speelt, raakte gewond tijdens een boottocht voor de kust van Palau. Dat melden Italiaanse media.

Benigni zat samen met een aantal vrienden in een bootje toen deze door een hoge golf een plotselinge beweging maakte. De 65-jarige filmmaker zou daardoor hard op zijn rug zijn gevallen. Bij aankomst in de haven van Palau werd de groep opgevangen door een reddingsteam. Omdat de Oscarwinnaar erg veel pijn had, werd hij per helikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd. Daar is hij onderzocht en zou hij momenteel nog verblijven. Hoe het nu met hem gaat, is niet duidelijk.