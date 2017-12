'K3 Love Cruise', de eerste K3-film met Hanne, Klaasje en Marthe gaat in première: "Zelf op cruise? Nee, daar zijn we te jong voor" CHRISTOPHE D'HUYSSER EN HANS LUYTEN

05u30 0 Kristof Ghyselinck De meisjes van K3 op de premiere van hun eerste film 'K3 Love Cruise'. Film Voor de première van 'K3 Love Cruise' werd dit weekend de roze loper uitgerold in Antwerpen. K3 zit al aan zijn zesde film, maar dit is de allereerste waarin Hanne, Marthe en Klaasje de hoofdrol spelen. "Dit was hard werken en vakantie in één."

"Voor de start van de opnames waren we best zenuwachtig", geeft Marthe toe. "Toen we het script kregen en dat een dikke bundel bleek te zijn, dachten we: 'Oei, moeten we dít allemaal uit het hoofd leren?' (lacht) Acteren was nieuw voor ons, maar gelukkig hebben we acteerlessen gekregen." 'K3 Love Cruise' speelt zich af op - jawel - een cruiseschip. De kapitein nodigt de K3'tjes uit om op het slotbal op te treden. Maar de reis loopt anders dan gepland. Een parel die Klaasje van haar grootmoeder kreeg blijkt over magische krachten te beschikken en verandert plots in een vreemde elf (Sven De Ridder).

Hoe beviel het filmen jullie?

Klaasje: "Het was hard werken, maar tegelijk voelde het een beetje als vakantie. We zaten een maand op dat cruiseschip en sliepen er ook. En de sfeer zat altijd meer dan goed."

Marthe: "Toen ik ons na de eerste opname op een klein scherm zag, besefte ik weer: 'Waw, wij zijn dus écht K3!' (lacht)"

Het is nog altijd één groot feest?

Klaasje: "We hebben net drie weken vakantie achter de rug. De eerste week heb ik alleen maar geslapen, ik was doodop. Nadien was ik wel weer helemaal opgeladen."

Marthe: "Ja, die rust was meer dan welkom."

Hanne: "Het deed deugd om even niet met K3 bezig te zijn. De rest van de tijd slorpt de groep je volledig op, alleen al door te moeten zorgen dat je stem goed is en dat je niet ziek wordt. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Op vakantie kan je alles loslaten. Heerlijk."

Is K3 zo vermoeiend?

Hanne: "We hebben al aangegeven dat het toch fijn is om af en toe twee vrije dagen te hebben. Zo zullen we het ook langer volhouden."

Klaasje: "En daar wordt echt rekening mee gehouden. Zo kan ik al eens vaker naar mijn familie en vrienden in Nederland, want één dag is daarvoor te kort."

Marthe: "Onze bazen zijn heel meelevend. Als we met iets zitten, hebben ze dat meestal snel door."

Is K3 nog steeds een feestje voor de meiden? En hoe heeft de band hun leven veranderd? Lees het hele interview met K3 in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!