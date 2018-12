‘Jungle Cruise’ levert Dwayne Johnson dubbel zoveel op als tegenspeelster Emily Blunt MVO

20u41 2 Film Dwayne ‘The Rock’ Johnson (46) zal dankzij de Disneyprent ‘Jungle Cruise’ dubbel zoveel verdienen als zijn tegenspeelster, Emily Blunt (36), die momenteel te zien is in ‘Mary Poppins Returns’.

Johnson zou 22 miljoen dollar (19 miljoen euro) verdienen, terwijl Emily ‘maar’ met 9 miljoen dollar (8 miljoen euro) naar huis gaat. Hoewel Dwayne momenteel de tweede meest betaalde acteur uit Hollywood is, na ‘James Bond’-acteur Daniel Craig, is die loonkloof verrassend.

Golden Globe

Emily is zelf immers geen vreemde in het vak. Momenteel scheert ze hoge toppen als Mary Poppins, ook in een Disneyfilm. Die heeft wereldwijd al 83 miljoen dollar (72 miljoen euro) opgebracht. Blunt ontving ook al een Golden Globe nominatie voor haar acteerprestatie. De kans is groot dat daar volgende maand nog een Oscarnominatie bijkomt.

Hoewel de loonkloof tussen de acteurs onderling niet voor problemen zorgde, vinden critici het zorgwekkend dat vrouwelijke hoofdrollen nog steeds niet evenveel worden betaald als hun mannelijke tegenspelers.

Geen unicum

Het is niet de eerste keer dat een acteur veel meer verdient dan een actrice. In 2015 schreef Jennifer Lawrence een open brief over de gigantische loonkloof in Hollywood.

In 2016 kwam Mark Wahlberg in opspraak omdat hij voor ‘All The Money In The World’ enorm veel meer verdiende dan zijn co-actrice Michelle Williams. Waar hij 1,5 miljoen kreeg om bepaalde scènes opnieuw op te nemen na het ontslag van Kevin Spacey, werd Michelle helemaal niets betaald voor de heropnames. Omwille van de controverse doneerde Wahlberg zijn 1,5 miljoen aan het goede doel.

In mei dit jaar nam de Britse ‘Dr. Strange’-acteur Benedict Cumberbatch een drastische beslissing: om de loonkloof tegen te gaan weigert hij nog deel te nemen aan films waarin zijn vrouwelijke tegenspeelsters minder betaald worden dan hij.