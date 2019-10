‘Joker’ scheert ook in België hoge toppen: “300.000 bezoekers op 14 dagen” MVO

17 oktober 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 46 Film Het gaat goed met ‘Joker’. De DC-film over de bekende, gelijknamige superschurk breekt record na record in de Verenigde Staten en er wordt zelfs al gefluisterd over een Oscarnominatie voor hoofdrol Joaquin Phoenix. Ook in België scoort de prent opmerkelijke resultaten. Het is al twee weken lang de meestbezochte film in het land.

In de States is de film bij uitstek de meest succesvolle prent ooit in de maand oktober. De vorige recordhouder was ‘Venom’, toevallig een concurrent uit het Marvel-universum. ‘Joker’ bracht wereldwijd al 505 miljoen euro op in enkele weken tijd, en stevent dus ook af op enkele box office-records. Het bewijst ook nogmaals dat de DC-franchise het grootste goudhaantje binnen Warner Bros. is.

Ook in België kent ‘Joker’ ongezien succes. “De film staat al twee weken heel solide op nummer één. In zijn tweede week evenaart hij zelfs bijna het aantal bezoekers van de eerste week, en dat gebeurt zelden”, vertelt verdeler Warner Bros Belgium aan deze krant. “We zitten nu aan 300.000 bezoekers. De film is 14 dagen uit! Binnenkort worden er wellicht ook bij ons records verbroken”, klinkt het enthousiast.

300.000 bezoekers op zo’n korte tijd is heel wat. Ter vergelijking, het Oscargenomineerde ‘The Broken Circle Breakdown’ klokte uit op 432.436 bioscoopbezoekers tijdens de volledige draaiperiode. De meest succesvolle box office opening ooit in ons land is nog altijd die van ‘Avengers: Endgame’. Die lokte op één week tijd al 134.000 bezoekers naar de zalen van Kinepolis.

Controverse

Het succes komt er ondanks de controverse rond de thematiek in ‘Joker’. Volgens sommige kijkers is er sprake van te veel geweld en een donkere sfeer. Het is dan ook geen doorsnee superheldenfilm. Maar de Amerikanen vrezen ook voor copycats. In 2012 schoot een man in Aurora verschillende mensen neer in een bioscoop tijdens ‘The Dark Knight’, een film waar de Joker ook in voor komt. De schutter was gekleed als dat personage. Veel Amerikanen zijn bang dat de nieuwe film ook tot incidenten zal leiden en verschillende bioscopen hebben extra beveiliging ingeschakeld.