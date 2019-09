‘Joker’ met Joaquin Phoenix wint Gouden Leeuw op Filmfestival van Venetië avh

07 september 2019

20u52

Bron: Belga 18 Film De film “Joker” van de Amerikaanse regisseur Todd Phillips heeft vandaag op het Filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw gewonnen. De misdaadfilm is gebaseerd op de gelijknamige superschurk uit de Batman-stripverhalen.

De Grand Jury prijs ging naar “J’accuse” van Roman Polanski, een film gebaseerd op de Dreyfusaffaire, een antisemitisch schandaal dat Frankrijk in de ban hield aan het eind van de negentiende eeuw.

De 86-jarige Pools-Franse filmmaker Polanski zakte zelf niet af naar Venetië. Hij zorgde voor intense controverse wegens de verkrachting van een dertienjarig meisje in 1977. Juryvoorzitster Lucrecia Martel zei bij het begin van het festival dat ze niet zou deelnemen aan een galadiner voor de film en dat ze Polanski evenmin zou feliciteren.

De Zilveren Leeuw voor beste regie ging naar “About Endlessness”, een Zweeds drama van de Zweedse regisseur Roy Andersson. De prijs voor beste scenario ging naar “No.7 Cherry Lane” van de Hongkongse regisseur Yonfan.

De Italiaan Luca Marinelli werd gelauwerd als beste acteur voor zijn rol in “Martin Eden”. De Franse Ariane Ascaride werd bekroond als beste actrice voor haar rol in “Gloria Mundi”.

De Special Jury Award ging naar “La mafia non è più quella di una volta” van de Italiaanse regisseur Franco Maresco.

Films die getipt waren voor een award maar uiteindelijk buiten de prijzen vielen waren onder andere Noah Baumbach’s “Marriage Story, “ Pablo Larrain’s “Ema, “ en Steven Soderbergh’s “The Laundromat”.

Klimaatactivisten

Eerder op de dag hadden nog honderden klimaatactivisten de rode loper ingepalmd op het festival, enkele uren voor de slotceremonie. Meer dan 300 mensen in witte overalls en met vlaggen en spandoeken bezetten de ruimte die normaal voorzien is voor filmsterren om er te poseren voor de fotografen. Ook actievoerders van de groep “No Big Ship” in Venetië, die gekant zijn tegen grote cruiseschepen in de lagune van Venetië, namen deel aan het protest.