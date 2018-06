'Joker' Jared Leto maakt overstap van DC naar Marvel MVO

28 juni 2018

12u05 0 Film Jared Leto, die The Joker vertolkt in de DC-film 'Suicide Squad', maakt binnenkort de overstap naar de concurrentie. Hij zal namelijk te zien zijn in de volgende Spiderman-films van Marvel.

Zijn eigen film, 'The Joker', is momenteel al in productie. Toch trekt hij binnenkort naar Marvel om zijn stempel op een andere franchise te zetten. Zo zal hij de rol van Michael Morbius op zich nemen in de eerstvolgende drie Spiderman-installaties.

Morbius is een vampier die regelmatig opduikt in de stripboeken, en ook zijn eigen boekenreeks heeft. Leto liet de aap uit de mouw toen hij deze week een foto van zo'n strip op zijn Instagram-pagina zette.

Hij kruipt in de huid van een professor, die een geneesmiddel tegen een gevaarlijk virus probeert te vinden. Wanneer één van zijn experimenten fout loopt, krijgt hij bepaalde eigenschappen van een vampier, zoals een dorst voor bloed en afkeer van zonlicht. Toch behoudt hij zijn menselijkheid en weigert hij om mensen te doden. Hij drinkt alleen het bloed van dieren.

Of Leto daarmee definitief de overstap van DC naar Marvel zal maken, is nog niet bekend. Er wordt immers al gesproken over 'Suicide Squad 2' en een 'Harley Quinn'-film. In beide verhalen zou The Joker een grote rol kunnen spelen, mits groen licht van Jared. Voorlopig houdt hij de lippen stijf op elkaar.