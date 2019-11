‘Joker’ breekt alweer record en brengt wereldwijd 1 miljard dollar op MVO

16 november 2019

12u17

Bron: AD 0 Film ‘Joker’ heeft opnieuw een record verbroken. De film over de ontstaansgeschiedenis van de beroemdste stripschurk ter wereld heeft wereldwijd 1 miljard dollar in het laatje gebracht, meldt Entertainment Weekly.

Het is de eerste keer dat een film voor 17 jaar en ouder deze mijlpaal bereikt. De kaskraker verslaat daarmee ‘Deadpool’ die tot nu toe het meeste geld opleverde. De superheldenfilm, met Ryan Reynolds in de hoofdrol, bracht wereldwijd 783 miljoen dollar op.

‘Joker’ behaalde in de eerste dagen na de release in oktober ook al een record. In het openingsweekend bracht de film met Joaquin Phoenix 93,5 miljoen dollar op. Ook in België is de film razend populair.