‘Joker’ blijft aan de top staan in Belgische zalen, en breekt binnenkort een wereldrecord MVO

25 oktober 2019

13u44 0 Film Sinds de dag van release op 2 oktober kent ‘Joker’ een groot succes in Vlaanderen. Na twee weken haalde de film al 300.000 bezoekers en woensdag startte hij zijn vierde week van release nog steeds op nummer 1.

De film staat nu al 23 dagen op de eerste plaats in de Belgische box office met in totaal 440.000 bezoekers. ‘Joker’ doet het zowel in Vlaanderen als in Wallonië ontzettend goed. Niet alleen de Batman fans hebben de weg naar de bioscoop gevonden, maar ook een veel breder publiek. Het is vooral de positieve mondelinge reclame die kijkers toch overtuigt om een ticket te kopen. Ter vergelijking, het Oscargenomineerde ‘The Broken Circle Breakdown’ klokte uit op 432.436 bioscoopbezoekers tijdens de volledige draaiperiode.

De film staat trouwens op het punt op de hoogste scorende film met een R-rating ooit te worden in het wereldwijde box office. ‘R' betekent ‘enkel geschikt voor volwassenen’, en dat maakt de mooie cijfers voor ‘Joker’ nog opvallender. De huidige recordhouder is ‘Deadpool’, met 705 miljoen euro aan opbrengst. ‘Joker’ komt momenteel binnen op 672 miljoen euro, maar gezien de prent nog maar vier weken meegaat is het redelijk zeker dat het record binnenkort verbroken zal worden.

Huidig record

De film heeft al een record op zijn naam staan. In de States is de film bij uitstek de meest succesvolle prent ooit in de maand oktober. De vorige recordhouder was ‘Venom’, toevallig een concurrent uit het Marvel-universum.

Het bewijst nogmaals dat de DC-franchise het grootste goudhaantje van filmstudio Warner Bros. is. Dit is trouwens een belangrijke prestatie voor het huis van DC, gezien de franchise erom bekendstaat beter de scoren met hun tv-series dan met hun langspeelfilms. Als ‘tweede’ superhelden-stal op de markt moeten ze nog te vaak onderdoen voor het almachtige Marvel, dat de handen in elkaar slaat met de geldmachine van Disney.