Jóhann Jóhannsson wint postuum de hoofdprijs tijdens de 18e World Soundtrack Awards MVO

17 oktober 2018

23u00 0 Film Vanavond werden tijdens het 45e Film Fest Gent voor de 18e keer de World Soundtrack Awards uitgereikt, een van de belangrijkste internationale prijzen voor filmmuziek.

De winnaars vanavond waren Jóhann Jóhannsson, Ramin Djawadi, Kendrick Lamar, Rutger Reinders, Tamar-kali, Laurent Eyquem, Logan Nelson en Philippe Sarde, die de Lifetime Achievement Award in ontvangst nam.

Film en tv

Net als vorig jaar kaapte de IJslandse componist Jóhann Jóhannsson één van de hoofdprijzen weg. Hij werd tijdens de ceremonie postuum gelauwerd als ‘Beste Filmcomponist Van Het Jaar’ voor de filmmuziek van ‘Mandy’, ‘Mary Magdalene’ en ‘The Mercy’.

‘Beste Televisie-componist’ ging dit jaar naar Ramin Djawadi die muziek componeerde voor ‘Game of Thrones’, ‘The Strain’ en ‘Westworld’.

Black Panther

De prijs voor ‘Beste Originele Song Geschreven Voor Een Film’ ging naar het nummer ‘Black Panther’ uit de gelijknamige film. Een compositie van onder andere Kendrick Lamar.

Binnen de categorie ‘Beste Originele Soundtrack Van Een Belgische Productie’ ging de prijs naar de Nederlander Rutger Reinders voor de filmmuziek van ‘Zagros’ van Sahim Omar Kalifa.

Jong en oud

De jonge Amerikaan Logan Nelson mocht de SABAM Award for the ‘Meest Originele Compositie Door Een Jonge Internationale Componist’ in ontvangst nemen.

Zoals eerder aangekondigd werd Philippe Sarde tijdens het gala gelauwerd met de Lifetime Achievement Award. De Franse componist staat bekend voor een immens gevarieerd en rijk repertoire, gaande van impressionant symfonisch werk tot pure jazz. Hij werkte met wereldbekende regisseurs zoals Claude Sautet, Bertrand Tavernier, Yves Boisset, André Téchiné, Roman Polanski, Jean-Jacques Annaud, Marco Ferreri, Jacques Doillon en zelfs Robert Bresson.