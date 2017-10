‘Jigsaw’ is helemaal terug: bekijk hier nu al de eerste horrorscène van Saw 8 avh

Nog een paar keer slapen en het is Halloween. En dit jaar belooft het extra griezelig te worden, want de 'Saw'-franchise krijgt na zeven jaar een gloednieuwe film. 'Jigsaw' is opnieuw een aaneenrijging van bloederige spelletjes. Entertainmentwebsite IGN heeft al een eerste griezelscène gelost.

‘Jigsaw’ verschijnt op 1 november in de bioscoop, maar we krijgen nu al een voorsmaakje met een eerste korte scène met ijzeren emmers en ronddraaiende zagen. De verschillende trailers die in de loop van de vorige maanden werden gelanceerd, doen bovendien alleen maar het beste vermoeden.

Het recept van ‘Saw’ is intussen bekend. Ook in de achtste film moeten slachtoffers zich zien te redden uit spelletjes op leven en dood. De film begint met agenten die overal in de stad lijken ontdekken, allemaal vermoord op de meest bloederige en creatieve manier. Slechts één iemand kan hiervoor verantwoordelijk zijn: John Kramer, beter bekend als Jigsaw.

