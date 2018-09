"Je kan haar niet in een vakje steken": Het geheim van Natali Broods, de Vlaamse Meryl Streep Belgische actrice sleept drie Ensor-nominaties in de wacht Lotte Beckers

14 september 2018

07u28

Bron: De Morgen 0 Film Natali Broods geldt met drie Ensor-nominaties (Façades, De infiltrant en Tabula rasa) als een van de beste actrices die België rijk is. Collega's bespreken vier facetten van de Vlaamse Meryl Streep.

Haar talent

Met drie Ensor-nominaties op zak zou je het niet meteen vermoeden, maar de acteercarrière van Broods begon enigszins in mineur. Gebuisd, oordeelde Dora Van der Groen in haar tweede jaar aan het Conservatorium in Antwerpen. Te ingetogen, was de commentaar op haar stijl.

Toch is het net dat wat haar collega's vandaag zo appreciëren: haar naturel, haar kleine en luchtige manier van acteren. "Nooit bezondigt Natali zich aan de imitatie of de clichés van de grote gevoelens", vindt Peter Van den Eede, haar bondgenoot bij Compagnie De Koe. "Je hebt nooit het gevoel dat ze speelt."

