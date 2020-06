‘James Bond’-spin off rond dochter in de maak LOV

17 juni 2020

08u02

Bron: Harper's Bazaar 2 Film Actrice en scenarist Phoebe Waller-Bridge (34) is naar verluidt gevraagd om een ​​’James Bond’-spin-off te ontwikkelen. Daarin zou te zien zijn hoe zijn dochter wordt opgeleid tot spion.

Onlangs werd bekend dat Bond in de nieuwe film ‘No Time To Die’ een vijfjarige dochter heeft, genaamd Mathilde. Het nieuws lekte uit nadat opnamedocumenten werden verkocht op Ebay. Nu duiken er geruchten op dat actrice/scenarist Phoebe Waller-Bridge, die ook meewerkt aan de nieuwste film, gevraagd werd om een franchise uit te schrijven rond Mathilde. Die zou moeten draaien rond haar training tot agent. “De makers vinden het heel spannend dat 007 een dochter heeft en willen een spin-off rond haar maken”, vertelde een bron aan The Mirror.

“Het is waarschijnlijk dat Bond in conflict is met zichzelf omdat hij zijn dochter moet opleiden tot huurmoordenaar”, vertelt de bron nog. Waller-Bridge, geprezen om haar adaptatie van ‘Killing Eve’, zou haar kenmerkende zwarte humor moeten verwerken in de scripts. “Maar het kan ook dat ze gewoon ideeën zal aanreiken en als co-producer zal meewerken.”

‘No Time to Die’ wordt in november uitgebracht.

