'James Bond'-regisseur draait drie verschillende versies van film om lek te voorkomen

22 oktober 2019

16u16

Bron: ANP 0 Film Het einde van de nieuwe ‘James Bond’-film ‘No Time To Die’ is zo geheim, dat zelfs hoofdrolspeler Daniel Craig niet weet hoe het afloopt. Dat meldt de Britse tabloid The Mirror.

Regisseur Cary Joji Fukunaga heeft volgens de krant drie mogelijke aflopen gefilmd, zodat de climax van de film niet zou uitlekken. Alleen hij weet welk einde er gebruikt zal worden. "Iedereen tast in het duister, de geheimzinnigheid rijst de pan uit", vertelt een insider. ‘No Time To Die’ gaat volgend jaar april in première. Het is de laatste ‘James Bond’-film met Daniel Craig in de rol van superspion 007.