"Ja het is waar!", Kristen Wigg (44) gaat een rol spelen in de opvolger van 'Wonder Woman' DBJ

09 maart 2018

21u40

Bron: ANP 0 Film Kristen Wiig (44) heeft een rol te pakken in het vervolg van 'Wonder Woman'. Ze gaat Cheetah spelen, een van de grootste vijanden van Wonder Woman, zo maakte regisseuse Patty Jenkins vrijdag bekend.

"Ja het is waar! Zo blij dat we de sensationeel getalenteerde Kristen Wiig kunnen toevoegen aan onze 'Wonder Woman'-familie", twitterde Jenkins. "Ik kan niet wachten om met haar te werken."

So excited to confirm the most thrilling news. Yes! It’s true! So incredibly lucky to welcome the sensationally talented Kristen Wiig to our Wonder Woman family. Can't wait to finally work with one of my favorites. And SO excited by what we have planned. #Cheetah!!! @GalGadot pic.twitter.com/Gn0jICiIAH Patty Jenkins(@ PattyJenks) link

Gal Gadot (32), de actrice die 'Wonder Woman' speelt, is ook enthousiast over de komst van Wiig. "Zo opgewonden dat Kristen aan boord is", aldus Gadot. "This is going to be WONDERful."

I’m SO excited welcome on board Kristen! This is going to be WONDERful! https://t.co/FqQ191m1s0 Gal Gadot(@ GalGadot) link

Het eerste deel van Wonder Woman was eind vorig jaar een groot succes in de bioscopen. In totaal bracht de film meer dan 800 miljoen dollar in het laatje.