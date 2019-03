‘IT’-actrice bevestigt: “Nieuwe film krijgt bloederigste scène ooit” KD

02 maart 2019

08u40

Bron: Jimmy Fallon 0 Film ‘IT’, de horrorfilm waarin een clown iedereen de stuipen op het lijf jaagt, krijgt een nog griezeliger vervolg. Dat vertelt actrice Jessica Chastain (41) aan Jimmy Fallon. Volgens de roodharige ster zal de film zelfs de bloederigste scène ooit bevatten.

Jessica Chastain, die in de film de rol van Beverly zal vertolken, was te gast in de talkshow van Jimmy Fallon toen ze de onthulling deed. “Ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar men heeft mij gezegd dat we de bloederigste scène ooit hebben gemaakt.” Volgens de actrice was er de dag na de opnames nog steeds nepbloed op haar lichaam te bespeuren.

Het vervolg op ‘IT’ speelt zich dertig jaar na het eerste deel af. De film volgt de kinderen uit de eerste film als volwassenen. Naast Jessica spelen ook Andy Bean, Jay Ryan en James Ransone mee in de prent. De opnames zijn in juni begonnen en de film wordt later dit jaar in de zalen verwacht.