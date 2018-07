'Incredibles 2' doorbreekt miljardgrens SD

31 juli 2018

21u39

Bron: ANP 0 Film De Disney-Pixar-animatiefilm 'Incredibles 2' heeft wereldwijd al een miljard dollar opgehaald. De titel is daarmee de vierde film die dit jaar deze mijlpaal bereikt, meldt Variety. Eerder doorbraken ook 'Black Panther', 'Avengers: Infinity War' en 'Jurassic World: Fallen Kingdom' de miljardgrens.

'Incredibles 2' voegt zich bij vier andere Disney-animatiekrakers die een miljard wisten op te halen. Ook voor 'Frozen', 'Toy Story 3', 'Finding Dory' en 'Zootopia' liepen de bioscopen vol. In totaal wisten pas 36 films een miljard in het laatje te brengen.

De film vertelt over een familie die bestaat uit superhelden. In het tweede deel staat moeder Helen - beter bekend onder haar 'supernaam' ElastiGirl - opeens in de spotlights, terwijl vader Bob voor baby Jack-Jack moet zorgen. Het eerste deel bracht in 2004 633 miljoen dollar op.