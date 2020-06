“In Japan, maar iedereen is wit”: dit zijn de grootste whitewashing-blunders uit de filmwereld MVO

27 juni 2020

12u00 0 Film Actrices Jenny Slate (38) en Kristen Bell (39) lieten eerder deze week weten dat ze Actrices Jenny Slate (38) en Kristen Bell (39) lieten eerder deze week weten dat ze stoppen met het vertolken van gekleurde personages in animatiereeksen. Beiden vertolkten ze als blanke vrouw een personage met andere roots, en dat vinden ze in tijden van ‘Black Lives Matter’ niet meer gepast. Ze noemen dat ‘whitewashing’, een fenomeen waarbij gekleurde acteurs worden vervangen door witte exemplaren. Maar hun stemrollen waren lang niet de grootste missers in Hollywood... Dit waren de belangrijkste fiasco’s uit de moderne filmgeschiedenis.

‘Ghost in the Shell’

Scarlett Johansson scoorde de hoofdrol in ‘Ghost in the Shell’, een langverwachte verfilming van de gelijknamige Japanse anime-reeks. Haar casting werd echter niet op prijs gesteld door vele fans. “Hoe komt het toch dat dit verhaal zich afspeelt in een futuristische versie van Japan, maar dat een blanke vrouw de titelrol krijgt?”, vroeg men zich luidop af. De prent werd beschuldigd van whitewashing, gezien de belangrijkste rollen stuk voor stuk werden ingevuld door blanke acteurs.

‘Death Note’

De verfilming van de Japanse anime-reeks ‘Death Note’ zorgde voor veel verontwaardiging. Niet alleen omdat de prent barslecht was, maar ook omdat de volledige cast werd ingevuld door blanke personen, terwijl het verhaal zich in Azië zou moeten afspelen. De film wordt nu aanzien als één van de grootste whitewashing-rampen ooit. Het hoofdpersonage, dat normaal gezien Light Yagami had moeten heten, was plots omgedoopt tot ‘Light Turner’. Hij werd vertolkt door Nat Wolff.

‘Doctor Strange’

In de superheldenfilms van Marvel staat diversiteit centraal, en toch werd één van de personages vreemd gecast. De mentor van Doctor Strange wordt in de stripboeken (waarop de films gebaseerd zijn) omschreven als een oudere, Aziatische man. De studio koos echter voor actrice Tilda Swinton.

‘Prince of Persia’ (2010)

Jake Gyllenhaal, die voor zover we weten niet uit Perzië komt, kreeg alsnog de hoofdrol in Disney’s ‘Prince Of Persia’. En hij was niet de enige blanke acteur die voorrang kreeg. Ook zijn tegenspeelster, de Britse Gemma Arterton, mocht als blanke vrouw een prinses met Perzische roots spelen. De castingkeuze kreeg veel kritiek van fans.

‘The Last Airbender’

‘The Last Airbender’, gebaseerd op de bekende tekenfilmserie ‘Avatar: The Last Airbender’, ging nog een stapje verder. Niet alleen was de volledige hoofdcast blank, het enige gekleurde personage - gespeeld door Dev Patel - was de schurk. Hoewel ‘Avatar’ niet gebaseerd was op één bepaalde cultuur, was er sprake van zware invloeden uit het Oosten en van Japanse anime. Omdat de witte acteurs make-up moesten dragen om hen meer op Aziatische personen te doen lijken, sprak men zelfs van ‘yellowface’.

‘A Mighty Heart’ (2007)

In deze autobiografische prent speelde Angelina Jolie journaliste Mariane Pearl. Zij is van Afro-Cubaanse afkomst. In de film werd de huid van Angelina zichtbaar donkerder gemaakt, en moest ze een pruik met krullen dragen. “Dit is blackface”, klonk het achteraf op sociale media. “Er waren genoeg goede, gekleurde actrices beschikbaar voor de rol. Waarom dan gaan voor een blanke vrouw?”, klonk het. Ter verdediging van de productie: Mariane zelf bevestigde dat de afkomst van de actrice die haar zou vertolken voor haar niet uitmaakte.

‘The Lone Ranger’ (2003)

Johnny Depp kruipt hier in de huid van de excentrieke Indiaanse krijger Tonto. Een controversiële keuze, gezien Depp zelf geen ‘native American’ is. Hoewel, de acteur beweerde dat hij best wel een Cherokee-bloed zou kunnen hebben, toen hij lucht kreeg van de beschuldigingen. De Indiaanse bevolking van de Verenigde Staten vond dat een flauw excuus. “Trouwens, dat had de studio makkelijk na kunnen gaan met een bloedtest.”

Argo (2012)

Ben Affleck is geen Latino, maar dat weerhield hem er niet van om een Latijns-Amerikaans personage te spelen in ‘Argo’. Hij won er zelfs een Oscar voor. “Zou de hoofdrolspeler ook een Oscar hebben gewonnen als hij wel degelijk gekleurd was?”, vroeg iemand op Twitter zich af. “We zullen het nooit weten...”