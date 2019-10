“Ik vermoordde meer mensen dan eender welke acteur”: Kane Hodder blikt terug op zijn carrière in horror SDE

31 oktober 2019

11u00

Bron: Great Big Story 0 Film Zijn gezicht komt je misschien niet bekend voor, maar de kans is groot dat je Kane Hodder (64) wel al aan het werk zag. De acteur en stuntman was al te zien in meer dan 170 films, waaronder de ‘Friday the 13th’-films. En dat zorgde voor een bijzondere eer: hij maakte de meeste dodelijke slachtoffers in zijn films.

Kane Hodder begon zijn carrière als stuntman en stuntcoördinator, vertelt hij in ‘Great Big Story’. “Ik was te zien in meer dan 170 films, een ontelbaar aantal tv-shows, maar dat leverde me nooit erg veel erkenning op. Tot ik Jason mocht spelen in ‘Friday The 13th’!” Kane kroop vier keer in de huid van de gemaskerde moordenaar, in deel 7, 8, 9 en 10. “Toen ik voor de eerste keer dat hockeymasker opzetten, voelde dat juist aan”, geeft hij toe. “En als gevolg van die vertolking, mocht ik Victor Crowley spelen in de ‘Hatchet’-films. Mijn achtergrond als stuntman hielp me geweldig bij het uitwerken van sommige van de afgrijselijke personages die ik gespeeld hebt." Hij lacht even: “Wat raar om te zeggen.”

“Ik heb mensen neergestoken, ik heb hen in stukken gehakt, ik heb mensen op de meest ondenkbare manieren vermoord. En ik heb eigenlijk meer mensen op film vermoord dan eender welke acteur in de geschiedenis”, zegt Kane. “Maar ik ben nochtans niet zo'n slechte kerel”, voegt hij er aan toe. Grootspraak lijkt het alvast niet. Jason Voorhees uit de ‘Friday the 13th’-films staat volgens HorrorEnthusiast.com op de eerste plaats van de meest actieve moordenaars uit Hollywoodfilms - met maar liefst 146 moorden in de hele reeks. Gezien Kane in de meeste films uit de reeks meespeelde én nog in enkele andere horrorfilms (zijn Victor Crowley staat met 47 moorden ook in de top 10), lijkt zijn bewering niet zo overdreven.

Beruchte reputatie

En dat levert de acteur een serieuze reputatie op. “Toen ik voor het eerst naar horrorconventies ging, waren mensen erg verbaasd - gezien de personages die ik heb gespeeld - dat ik eigenlijk een vriendelijke kerel ben", lacht hij. Al hoeft dat niet te verbazen: “Zowat elke acteur zal je vertellen dat de mensen die de meest verschrikkelijke, gewelddadige personages spelen, eigenlijk het vriendelijkst zijn in het echte leven. Het is echt de moeite waard en opwindend om te weten dat ik angst kan opwekken bij mensen. Dat klinkt hopelijk niet al te gek, maar dat is natuurlijk net het punt. Als mensen me vertellen dat ze bang werden van wat ik deed, dan denk ik: goed! Zo moet het.”

(Lees verder onder het filmpje.)

Deze 10 moordenaars uit Hollywood maakten de meeste slachtoffers:

1. Jason Voorhees (‘Friday the 13th’) - 146 moorden

2. Michael Myers (‘Halloween’) - 111 moorden

3. Jigsaw (‘Saw’) - 60 moorden

4. Angela Baker (‘Sleepaway Camp’) - 55 moorden

5. Ghostface (‘Scream’) - 49 moorden

6. Victor Crowley (‘Hatchet’) - 47 moorden

7. Lubdan the Leprechaun (‘Leprechaun’) - 45 moorden

8. Freddy Krueger (‘Nightmare on Elm Street’) - 42 moorden

9. Chucky (‘Child’s Play’) - 38 moorden

10. Pinhead (‘Hellraiser’) - 35 moorden

(Meer cijfers op horrorenthusiast.com)