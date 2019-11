“Ik kon niet geloven hoe slecht hij was”: deze tien acteurs hebben dik spijt dat ze ‘ja’ zeiden tegen deze films SDE

11 november 2019

14u00 0 Film Acteurs blijken niet altijd even trots te zijn op de films die ze maken. Neem nu Taron Egerton (30), die toegaf dat de Acteurs blijken niet altijd even trots te zijn op de films die ze maken. Neem nu Taron Egerton (30), die toegaf dat de opnames van de film ‘Robin Hood’ niet echt een fijne ervaring waren geweest én dat hij het resultaat ook niet echt de moeite vond. Maar Taron is niet alleen. Ook deze tien collega’s kijken met gemengde gevoelens terug op een van hun projecten.

Viola Davis - ‘The Help’

Hoewel ze genomineerd werd voor een Oscar voor haar rol in ‘The Help’, heeft Viola Davis erg veel spijt dat ze toezegde om dienstmeid Aibileen Clark te vertolken. “Heb ik ooit rollen gespeeld waar ik spijt van kreeg?" Zeker, en ‘The Help’ staat op die lijst”, bekende ze aan The New York Times. “Ik wil weten hoe het voelt om voor blanke mensen te werken en kinderen op te voeden in 1963. Ik wil weten hoe je je daar écht over voelt. Maar in die hele film heb ik dat nooit gehoord.”

Katherine Heigl - ‘Knocked Up’

In ‘Knocked Up’ speelt Katherine Heighl een ambitieuze vrouw die zwanger wordt van een nonchalante kerel, gespeeld door Seth Rogen. Katherine was niet echt tevreden met het eindproduct, vertelde ze aan Vanity Fair. “Het is een beetje seksistisch. Het schildert vrouwen af als feeksen, zonder humor en stijf. En de mannen worden geportretteerd als lieve, maffe jongens die van plezier houden. Het vergroot de karakters uit en daar had ik het erg moeilijk mee op bepaalde dagen. Ik speel zo'n trut, waarom moet ze de sfeer zo verpesten?”

Idris Elba – ‘The Wire’

‘The Wire’ mag dan voor Idris Elba een grote doorbraak zijn geweest, toch heeft de acteur best wel spijt van zijn vertolking. “We verheerlijken Stringer Bell (zijn personage, red.) allemaal, maar wie verheerlijken we eigenlijk?", vroeg hij zich af tijdens de podcast van James O’Brien. “Verheerlijken we een slimme drugsdealer of een domme drugsdealer? Welke boodschap geven we hier? Dat het oké is om een hele gemeenschap vol heroïne te pompen, maar omdat je het op een slimme manier doet, maakt het je cool? Daar had ik wel problemen mee.”

Harrison Ford – ‘Blade Runner’

‘Blade Runner’, de film van Ridley Scott, is ondertussen uitgegroeid tot een echte cultfilm. Maar regisseur Scott kon blijkbaar niet goed beslissen welke film hij wilde maken, en dus maakte hij maar liefst zeven versies. In een versie verzorgt het personage van Harrison Ford, Rick Deckard, de vertelstem; in een andere is die vertelstem niet aanwezig. Hoofdrolspeler Ford is geen fan van eender welke versie. “Ik hield niet van de film. Van welke versie dan ook, met of zonder vertelstem”, vertelde hij in 2017. “Ik speelde een detective die nooit detectivewerk deed. Als je dan vraagt hoe ik voeling kreeg met het materiaal, dan moet ik zeggen dat ik dat erg moeilijk vond. Er gebeurden dingen die echt geschift waren.”

Channing Tatum - ‘GI Joe’

Een actiefilm lijkt voor veel acteurs een droom, maar niet voor Channing Tatum. “Ik zal eerlijk zijn: ik haatte die film echt”, vertelde de acteur over ‘GI Joe’. “Ik werd gedwongen om eraan mee te doen. Het script was slecht. En ik wilde niet meedoen aan iets waar ik al fan van was sinds ik een kind was en waar ik elke ochtend naar keek toen ik opgroeide, maar waarvan ik wist dat deze versie slecht zou worden. En daarbij, ik wist gewoon niet of ik wel GI Joe wilde zijn.”

Robert Pattinson - ‘Twilight’

Robert Pattinson heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan was van de ‘Twilight’-filmreeks waarin hij meespeelde. Zo vertelde hij onder meer: “Het is vreemd om iets te vertegenwoordigen waar je niet bepaald fan van bent.” Of ook: “Toen ik het las, leek het een boek dat niet gepubliceerd had mogen worden.” En finaal gaf hij toe dat hij de reeks “domweg gehaat” zou hebben, moest hij er zelf niet in meegespeeld hebben.

Jessica Alba - ‘Fantastic Four’

Jessica Alba mocht Invisible Woman spelen in de superheldenfilm ‘Fantastic Four’, maar dat was niet bepaald een fijne ervaring, bekende ze later in het magazine Elle. “Ik haatte het. Ik haatte het echt", gaf ze toe. “Ik herinner me dat ik moest sterven in ‘Silver Surfer’. De regisseur zei: ‘Het ziet er te echt uit. Het ziet er te pijnlijk uit. Kan je misschien mooier zijn wanneer je huilt? Mooi huilen, Jessica.’”

Michelle Pfeiffer - ‘Grease II’

De eerste ‘Grease’-film was een enorm succes en dus mocht een vervolg niet uitblijven. Michelle Pfeiffer kreeg de vrouwelijke hoofdrol, al heeft ze daar nu wel spijt van. “Ik haatte die film echt enorm", bekende ze. “Ik kon niet geloven hoe slecht hij was. Maar op dat moment was ik erg jong en wist ik niet beter.”

George Clooney - ‘Batman & Robin’

Nog zo'n superheld met spijt. George Clooney kroop in de huid van Batman in de film ‘Batman & Robin', maar kreeg al snel twijfels. “Laat me gewoon zeggen dat ik echt het gevoel had dat ik eigenhandig de franchise om zeep had geholpen, tot iemand anders het enkele jaren later weer tot leven wekte en veranderde", vertelde George. “In die periode dacht ik dat het een érg goede carrièremove zou zijn. Maar dat was het niet.”

Matt Damon – ‘The Bourne Ultimatum’

De eerste twee ‘Bourne’-films waren erg succesvol geweest, maar de derde film in de reeks was een stuk minder. Dat vond hoofdrolspeler Matt Damon in ieder geval. Aan het magazine GQ vertelde hij hoe verschrikkelijk hij het scenario vond, dat geschreven was door regisseur Tony Gilroy. “Eigenlijk is het de schuld van de filmstudio, want ze hebben zichzelf in die positie gemanoeuvreerd. Ik neem het Tony niet kwalijk dat hij een reusachtige hoop geld aannam en het scenario indiende wanneer hij dat deed. Maar het was simpelweg onleesbaar. Het was goed voor het einde van een carrière. Ik bedoel, zet dat ding op eBay, en het zou einde verhaal zijn voor hem. Het is verschrikkelijk. Echt gênant.”