“Hollywood romantiseert seksueel geweld maar al te vaak”: deze 7 films en series kunnen volgens critici niét door de beugel MVO

04 juli 2020

14u37 0 Film Duffy (36) maakte zich deze week boos op Netflix. De film ‘365 Days’ zou volgens haar kidnapping en verkrachting verheerlijken. Ze krijgt daarbij veel bijval van andere critici. “Hollywood romantiseert seksueel geweld nog al te vaak”, klinkt het. Deze films en tv-series zijn volgens velen geen mooie liefdesverhalen, maar net verheerlijkingen van grensoverschrijdend gedrag.

1. ‘365 Days’: geen liefde, maar stockholmsyndroom

In een open brief aan Netflix-topman Reed Hastings uitte Duffy haar ongenoegen over ‘365 Days’. De zangeres vindt het onverantwoordelijk van de streamingdienst dat de film op hun platform te zien is. Eerder dit jaar onthulde Duffy dat ze jaren geleden werd ontvoerd en verkracht.

In de film gaat de zachtmoedige en overwerkte Laura op vakantie naar Sicilië. Daar wordt ze gekidnapt door de jonge, charismatische maffiabaas Massimo. Hij houdt haar gevangen en vertelt haar dat ze 365 dagen heeft om verliefd op hem te worden. Ze krijgt twee redenen voorgeschoteld om niet te vluchten: ze is het meisje van wie hij altijd gedroomd heeft én hij vermoordt haar ouders als ze de benen neemt.

De film zorgde online al voor discussie, maar voor Duffy komt ‘365 Days’ extra hard aan, en veroorzaakt de film volgens haar veel leed bij mensen die zelf iets dergelijks hebben meegemaakt. “Jullie realiseren je niet hoeveel pijn ‘365 Days’ veroorzaakt bij mensen die de pijn en angsten die deze film verheerlijkt zelf hebben ervaren. Deze film verheerlijkt de brute realiteit van sekshandel, ontvoering en verkrachting. Dit zou niemands idee moeten zijn van entertainment, en het zou ook niet zo omschreven moeten worden of op deze manier worden gecommercialiseerd”, schrijft de boze zangeres.



2. ‘You’ - stalking is niet sexy

Nog eentje van Netflix: de serie ‘You’ verhaalt over Joe Goldberg, de eigenaar van een kleine boekenwinkel, die halsoverkop verliefd wordt op Guinevere Beck. Een doodnormaal meisje dat op een dag door zijn winkel passeert. Al na hun eerste ontmoeting is Joe volledig in de ban van de mysterieuze blondine, en is hij vastberaden haar beter te leren kennen. Véél beter zelfs, want hij steelt onder andere haar telefoon, haar dagboek en haar ondergoed wanneer ze even niet oplet. Bovendien gluurt hij ‘s nachts bij haar thuis naar binnen vanaf de overkant van de straat. Klopt, Joe is een angstaanjagende, gevaarlijke stalker, die geen enkel middel schuwt om Beck de zijne te maken. Ook geen moord...

In dit geval is het minder de serie zelf, en meer de fans die grensoverschrijdend gedrag goedkeuren. Onder andere de jonge ‘Stranger Things’-actrice Millie Bobbie Brown verheerlijkte de misdadiger op haar Insta-grampagina. “Hij is helemaal niet eng”, klinkt het. “Hij is gewoon verliefd op haar. Het is oké! Ik weet dat mensen me gaan tegenspreken en zullen zeggen dat hij een stalker is, maar dat is niet zo. Hij houdt van haar.” Ze is niet alleen. Duizenden andere jonge meisjes delen haar mening. “Kidnap mij alsjeblieft!”, “Hoe romantisch” en “Mijn hart breek voor Joe, hij bedoelt het goed”, het zijn slechts enkele reacties uit een brede waaier aan lof voor Joe Goldberg. Verontrustend, zo vinden experts. Acteur Penn Badgley (32), die de rol van Joe vertolkt, kan het zelf amper geloven. Hij corrigeert dan ook enkele kijkers. Op de vraag “Joe, kidnap mij alsjeblieft!” antwoordt hij koeltjes “Nee, dankje”, voor hij enkele andere jonge vrouwen er fijntjes op wijst dat er helemaal niets ‘oké’ is aan Goldberg.

3. ‘50 Shades Of Grey’ - Gecontroleerd worden is niet romantisch

‘50 Shades Of Grey’ is al enkele jaren het onderwerp van controverse. Christian Grey, een BDSM-fanaat die halsoverkop verliefd wordt op de preutse Ana, is volgens velen helemaal geen begeerlijke vrijgezel. “Hij stalkt en controleert haar”, klinkt het. “Hij verbiedt haar om met bepaalde personen om te gaan en behandelt haar als zijn bezit. Hij blijft haar achtervolgen terwijl zij duidelijk heeft gemaakt dat ze hem niet meer wil zien.” Daarnaast is ook de representatie van BDSM in de film problematisch, zo menen mensen die zélf aan BDSM-doen. “Het is gevaarlijk om mensen te laten denken dat Christian Grey en zijn ‘red room’ een goede representatie van onze gemeenschap zijn. Niets, maar dan ook niets, gebeurt zonder wederzijdse toestemming. Niemand wordt gemanipuleerd of gedwongen, zoals Ana gedwongen wordt. Hij zoekt bewust haar grenzen op en gaat eroverheen, maar zo werkt het niet. Dat is aanranding.”

“In de film doen ze alsof het sekscontract dat zij tekent bindend is”, schrijft onderzoeksjournaliste Laura Hancock in de Huffington Post. “Dat is in het echte leven nooit het geval. Wanneer Ana haar ‘safeword’ gebruikt, moét Christian stoppen. In plaats van haar erop te wijzen dat ‘ah ah ah, ze hiermee akkoord is gegaan in paragraaf 23.a’... Dat slaat nergens op. Het komt er eigenlijk op neer dat Christian Grey een manipulatieve schurk is die alleen wegkomt met wat hij doet omdat hij knap en rijk is. Een boodschap die Hollywood niet meer onze moderne maatschappij in zou mogen sturen.”



4. ‘Game Of Thrones’ - mensenhandel is geen goede basis voor een huwelijk

Ook de HBO-serie ‘Game Of Thrones’ kreeg de nodige kritiek op de relatie tussen hoofdpersonage Daenerys Targaryen en haar echtgenoot Kahl Drogo. Daenerys werd in het eerste seizoen namelijk weggeschonken door haar familie, om aan een huwelijk te beginnen tegen haar wil in. In één van de eerste afleveringen wordt ze meteen al door hem verkracht. Op zich geen uitzonderlijke gebeurtenissen binnen de gewelddadige serie, maar wat daarna gebeurde was wel opmerkelijk. Daenerys leert hoe ze haar seksualiteit kan gebruiken om Kahl Drogo te manipuleren, en valt daarna als een blok voor hem. Ze noemt hem zelfs ‘my sun and stars’: ‘mijn zon en sterren.’ Dat iemand verliefd wordt op een misbruiker, vinden vele kijkers niet romantisch, eerder akelig.

5. ‘Bridget Jones’s Diary’ - goed voorbeeld van machtsmisbruik

Je zou het niet verwachten in een romantische komedie, maar ook hier wordt er niet volledig binnen de lijntjes gekleurd wat romantiek betreft. Daniel Cleaver, het personage van acteur Hugh Grant, is de werkgever van Bridget. Toch stuurt hij haar ongepaste, seksueel getinte e-mails en maakt hij opmerkingen over haar korte rokjes. Op een gegeven moment roept hij haar bij zich in zijn bureau en werkt hij haar zodanig op de zenuwen met zijn gedrag dat ze ontslag neemt. Als de ‘Bridget Jones’-films iets later waren uitgekomen, had ze zonder twijfel ‘#MeToo’ getwitterd.

6. ‘The Notebook’ - Nee betekent nee

Hij wordt internationaal erkend als één van de meest romantische films aller tijden, en tóch kaapt ook ‘The Notebook’ een plekje weg op deze lijst. Volgens critici gebruikte hoofdpersonage Noah - gespeeld door Ryan Gosling - namelijk ongepaste technieken om zijn grote liefde Allie te overtuigen om met hem op date te gaan. Hij houdt zich vast aan de spijlen van een reuzenrad en weigert zichzelf in veiligheid te brengen tot Allie (Rachel McAdams) ermee akkoord gaat om met hem mee te gaan. Ze had hem namelijk al vele keren afgewezen. “Oké dit is misschien één van de minder ernstige vergrijpen als je naar andere films kijkt”, schrijft iemand op Twitter. “Maar het zou fijner zijn als jongens in films doorhadden dat ‘nee’ ook echt ‘nee’ betekent.”

7. ‘Passengers’ - levenslange kidnapping

In deze prent spelen Chris Pratt en Jennifer Lawrence twee ruimtereizigers die normaal gezien in een kunstmatige coma gehouden moesten worden om hun levensloop te verlengen. De capsule waarin Pratt zich bevindt gaat echter kapot, waardoor hij eerder wakker wordt. In plaats van de rest van zijn leven alleen door de brengen - de andere passagiers zullen nog honderd jaar slapen - kiest hij zorgvuldig een ideale partner uit de rest van de aanwezige personen. Hij leert alles over het slapende meisje via online documenten en breekt daarna de capsule van Lawrence in de hoop een romance te beginnen. Wat hem nog lukt ook. Dat hij haar daarmee verplicht om de rest van haar leven te slijten op een ruimteschip met alleen hem als gezelschap, is bijzaak. “Het kan aan mij liggen”, schrijft iemand op Twitter. “Maar is dit niet verschrikkelijk eng in plaats van romantisch?”