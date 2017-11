"Hij masturbeerde voor mijn ogen": ook regisseur Brett Ratner beschuldigd van seksueel geweld Sven Van Malderen

20u48

Bron: Belga 1 Photonews Links: Brett Ratner, rechts: Olivia Munn.

Actrices Natasha Henstridge en Olivia Munn beschuldigen -samen met vier andere vrouwen- Brett Ratner van seksueel geweld. Dat meldt de Los Angeles Times. De 48-jarige regisseur van onder meer 'Rush Hour' en 'X-Men' heeft in een verklaring de beschuldigingen al formeel ontkend.

Henstridge, die bekend werd door haar rol in 'Species' in 1995, beschuldigt Ratner ervan dat hij haar dwong tot orale seks toen ze nog model was in New York. Ze was toen nog maar 19 jaar oud. De actrice zegt dat ze hiermee nu naar buiten durft te komen naar aanleiding van de affaire-Weinstein.

Photonews Natasha Henstridge.

Munn, die in de televisiereeks 'The Newsroom' speelde, bevestigde aan de krant dat Ratner zich voor haar ogen masturbeerde in 2005. Ze vermeldde de feiten al in een boek, maar zonder namen te noemen.

Ook vier andere vrouwen zouden het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld door Ratner. Zijn advocaat Martin Singer heeft alle beschuldigingen al formeel ontkend