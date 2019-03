‘High School Musical’-actrice Vanessa Hudgens werkt aan nieuwe kerstfilm KD

21 maart 2019

12u00

Bron: Vulture 0 Film Vanessa Hudgens (30), bij ons vooral bekend door haar rol in ‘High School Musical’, werkt aan een nieuwe kerstfilm. De prent zou ‘The Knight Before Christmas’ gaan heten. Dat meldt Vulture.

De opnames van de nieuwe film zouden van start gaan in april. Tegen de kerstperiode zou de prent beschikbaar moeten zijn op Netflix. De film vertelt het verhaal van een middeleeuwse ridder die door een tovenaar naar de moderne wereld wordt gestuurd. Daar wordt hij verliefd op het personage van Vanessa Hudgens. Zij speelde in ‘The Princess Switch’ al eerder het vrouwelijke hoofdpersonage in een kerstfilm voor Netflix.