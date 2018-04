"Het wordt fantastisch!": Kristen Bell licht tipje van de sluier over 'Frozen 2' SD

05 april 2018

13u41

Bron: Kameraki 0

Goed nieuws voor de Frozen-fans! De Amerikaanse actrice Kristen Bell (37) was te gast bij Ellen DeGeneres en verklapte daar dat ze net klaar is met de opnames van haar deel (personage Anna) in de langverwachte animatiefilm Frozen 2. "Ik ken de liedjes, ik ken het verhaal, het wordt fantastisch!", glundert ze. De film komt op 27 november 2019 in de bioscoopzalen.