'Het Tweede Gelaat' voert Vlaamse box-office aan Al 140.000 bezoekers

De Vlaamse film doet het uitstekend in de cinema. Op dit moment voert 'Het Tweede gelaat' van regisseur Jan Verheyen de box-office in Vlaanderen autoritair aan.

Het derde avontuur van Vincke en Verstuyft, gebaseerd op de thrillers van Jef Geeraerts, doet waar Romelu Lukaku ook zo goed in is: scoren. Na drie weken staat de teller al op 140.000 verkochte tickets. Dat belooft veel goeds, want de eindejaarsperiode, waarin traditioneel ook veel naar de bioscoop wordt gegaan, moet natuurlijk nog beginnen. De tweede meest bezochte film in Vlaanderen is op dit moment van buitenlandse oorsprong: ‘Thor: Ragnarok’, de superheldenfilm van Marvel. Geen verrassing, want in Amerika wordt de prent getipt als wellicht de meest succesvolle film van 2017, aangezien er nu al - op minder dan een maand - meer bezoekers werden geteld dan voor de voorloper ‘Thor: The Dark World’ in totaal.

Op een mooie derde plaats in de Vlaamse filmhitlijst prijkt een productie van eigen bodem: ‘Helden boven alles’. Voor het tweede bioscoopavontuur met de Ketnet-gezichten Maureen, Sieg, Dempsey en Nico kochten al 86.000 Vlamingen een ticket. Met dank aan het mindere weer tijdens de herfstvakantie.

‘Le Fidèle’, het drama van Michael Roskam met Matthias Schoenaerts, loopt trouwens ook nog steeds in de bioscoop en kon de voorbije anderhalve maand al 120.000 bezoekers bekoren. Maar in dat cijfer worden ook de Brusselse en Waalse bioscoopgangers meegeteld.

Bij de liefhebbers van Vlaamse cinema zal de keuzestress binnenkort alleen nog maar toenemen. ‘Vele Hemels’ naar het gelijknamige boek van Griet Op De Beeck is net uit en ‘Verborgen verlangen’ met Astrid Bryan/Coppens wordt volgende week gelanceerd. Daarna volgen nog de releases van de nieuwe van K3 en 'F.C. De Kampioenen'. Dat wordt aanschuiven aan de filmkassa's.