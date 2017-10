'Het Tweede Gelaat' in première (en Koen De Bouw verklaart zijn liefde aan Stef Wauters) 20u07

Bron: Eigen berichtgeving 34 Dieter Bacquaert Film De wereldpremière van 'Het Tweede Gelaat' was voor de bezoekers van het filmfestival van Chicago, maar vanavond is Antwerpen aan de beurt. Jan Verheyen trakteert in Kinepolis op de nieuwste avonturen van Vincke en Verstuyft. En zoals u op de bovenstaande foto kan zien, is de volledige cast aanwezig. Voor de grap verklaarde Koen De Bouw live in het VTM-journaal zijn liefde aan Stef Wauters.

Ook BV's tekenden massaal present, denk maar aan Lesley-Ann Poppe, Thuis-actrice Marleen Merckx en presentator Bruno Wyndaele.

Kristof Ghyselinck

Dieter Bacquaert Marleen Merckx

Dieter Bacquaert Bruno Wyndaele.

An Swartenbroeckx, Johnny Voners en Herman Verbruggen zorgden ervoor dat ook 'De Kampioenen' ruim vertegenwoordigd waren. Ook 'De Mol' Gilles Van Bouwel en ex-profvoetballer Wesley Sonck mochten niet ontbreken.

Dieter Bacquaert An Swartenbroeckx en Johnny Voners.

Dieter Bacquaert Herman Verbruggen.

Dieter Bacquaert Gilles Van Bouwel.

Dieter Bacquaert Wesley Sonck met zijn vriendin Virginie.

Nog meer schoon volk? Geen probleem. Wat dacht u van regisseurs Stijn Coninx, Robbe De Hert en Stany Crets?

Dieter Bacquaert Stijn Coninx en Robbe De Hert.

Dieter Bacquaert Stany Crets met vriendin Ann Van den Broeck.

Kristof Ghyselinck

'Control', luidt de titel in Amerika. De film werd daar het voorbije weekend twee keer getoond in de categorie 'European noir', goed voor zo'n 400 mensen. Nadien kregen zij de kans om vragen te stellen aan Jan. "Maar eerst kreeg ik een luid applaus, echt plezant", glimlacht de regisseur.

"Dit is geen typische festivalfilm, maar gaat erin als zoete koek. Het is een echte genrefilm, een 'policier' met serial-killerelementen, en dat is zeer toegankelijk. Grappig is wel dat ze zeiden dat Vincke (Koen De Bouw) en Verstuyft (Werner De Smedt) zo'n tof duo vormen. 'Daar moet je meer films over maken!' (bulderlach) Uiteraard weten die Amerikanen niet dat dit al de derde in de reeks is, na 'De Zaak Alzheimer' en 'Dossier K'."

Waar de Amerikanen nog versteld van stonden, is dat Jan met 3,5 miljoen euro zo'n goeie prent gemaakt heeft. "Want dat is voor gelijkaardige Amerikaanse films het budget voor de catering", besluit hij lachend.