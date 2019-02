‘Hellhole’ van Bas Devos is uitgenodigd voor het Hong Kong International Film Festival MVO

26 februari 2019

De film 'Hellhole' van Bas Devos is uitgenodigd voor het Hong Kong International Film Festival (18 maart-1 april), als onderdeel van de Young Cinema-competitie. Dat maakte de festivalorganisatie zopas bekend. 'Hellhole' ging begin februari in wereldpremière in de Panorama-sectie van de Berlinale. Op 20 maart komt de film bij ons in de zalen.

‘Hellhole’ volgt drie zeer verschillende mensen in de maanden na de terroristische aanslagen in Brussel van maart 2016. Een Vlaamse arts, wiens zoon als straaljagerpiloot op een missie is in het Midden-Oosten, wordt geconfronteerd met zijn eigen eenzaamheid. Een jongeman van Algerijnse afkomst wordt door zijn broer gevraagd om een bedrieglijk eenvoudige gunst. En een Italiaanse vrouw die voor de Europese instellingen werkt, verliest langzaam de controle onder druk van haar veeleisende leven. Dezelfde vraag die de stad lijkt te achtervolgen, overschaduwt ook hun leven: waar gaan we heen vanaf hier?

De opnames voor ‘Hellhole’ vonden plaats in Brussel in de zomer van 2017. Voor de cinematografie deed Bas Devos, net zoals voor zijn debuut Violet, beroep op Nicolas Karakatsanis. De hoofdrollen worden vertolkt door Willy Thomas, Alba Rohrwacher, Hamsa Belarbi en Lubna Azabal. Dieter Diependaele deed de montage en Boris Backere verzorgde het geluid. De muziek is van James Leyland Kirby.