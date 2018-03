Hartverwarmende Vlaamse familiefilm 'Rosie & Moussa' in première MVO

24 maart 2018

17u16 0 Film Zaterdag ging in de nieuwe Brusselse cinema Palace de familiefilm Rosie & Moussain première. Behalve regisseur Dorothée van den Berghe en de jonge hoofdacteurs Savannah Vandendriessche en Imad Borji, waren ook de rest van de cast, o.a. Ruth Beeckmans en Titus De Voogdt, en muzikanten Le Motel en Témé Tan op de afspraak. Ze werden verwelkomd door Ketnet wrapster Sarah Mouhamou.

Rosie & Moussa speelde een thuismatch in de Brusselse cinema Palace. Niet alleen één van de hoofdrolspelers en de regisseur, maar ook de makers van de soundtrack komen uit Brussel. Met Le Motel, Zwangere Guy en Témé Tan kunnen bioscoopgangers alvast indrukwekkende originele muziek verwachten.

De première was een feestelijk evenement, met een hoop eregasten: acteurs Savannah Vandendriessche, Imad Borji, Ruth Beeckmans, Titus De Voogdt, Katelijne Damen, Bert Haelvoet, Mourade Zeguendi, regisseur Dorothée van den Berghe, auteur Michael De Cock en illustratrice Judith Vanistendael.

De film draait vanaf 28 maart in meer dan 20 bioscopen in Vlaanderen en Brussel, en was eerder al te zien op internationale filmfestivals FIFEM Montréal (waar het de Prijs voor Beste Kinderfilm in de wacht sleepte) en TIFF Kids Toronto.