'Harry Potter'-ster op Belgische bodem voor opnames nieuwe oorlogsfilm

13 december 2019

14u56 0 Film ‘Harry Potter’-acteur Tom Felton (32) bevindt zich in ons land. Dat verklapt hij zelf met een post op Instagram. De acteur is niet in België voor een gezellig uitje, maar wel voor de opnames van een oorlogsfilm die geproduceerd wordt door Netflix.

Tom Felton, bekend van zijn rol als Draco Malfidus in ‘Harry Potter’, staat op de filmset in België. De Britse acteur kreeg een rol te pakken in de Nederlandse oorlogsfilm ‘De Slag om de Schelde’. Het eerste deel van de opnames vond plaats in Litouwen waar de Zeeuwse Sloedam werd nagebouwd. Voor het tweede draaiblok vertoefden cast en crew al in het Nederlandse Arnhem, en nu ook bij ons in België. In Sint-Truiden, zoals gezien op de Instagramfoto van Felton, worden grote scènes gedraaid met honderden figuranten op een oude Duitse vliegpiste.

Felton werd al meerdere keren op stap in ons land gespot en zou ook enkele Belgische steden verkennen in zijn vrije tijd, zoals bijvoorbeeld Antwerpen waar hij iets ging drinken op het Mechelseplein. Als je hem echt tegen het lijf wil lopen, zak je best af naar Limburg. Onze reporter ging daar de filmset al eens bezoeken.

ale blijkbaar was tom felton aka fucking malfidus in de korsakov en ik zat ondertussen gewoon in mijn zetel ipv daar wa 10 min van mij is damn life fucks me over again cylquē(@ cylque) link

Centraal in de film staat de De Slag om de Schelde die in het najaar van 1944 plaatsvond in Zeeland en West-Brabant waarbij meer dan 10.000 personen het leven lieten. Deze slag, die beslissend was voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog, staat bekend als één van de belangrijkste en heftigste slagvelden in West-Europa en toch is er door de jaren heen weinig aandacht aan besteed. De film gaat hier verandering in brengen en vertelt het verhaal van drie jonge personages die ieder op hun eigen manier met oorlog en vrijheid omgaan.

De release laat nog even op zich wachten en staat gepland voor 26 november 2020.