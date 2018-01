'Harry Potter'-prequel over jeugdjaren Voldemort gratis te bekijken op YouTube MVO

12u48 0 YouTube 'Voldemort: Origins of The Heir' Film Harry Potter-fans opgelet, want er is een nieuwe Potter-film in het spel. Let wel, het is géén officiële productie van Warner Bros, maar een film gemaakt door fans die filmschool volgen.

De prent is al jaren in de maak. Het startte als een korte trailer op YouTube, gemaakt door enkele filmstudenten. De trailer vertelde het verhaal van Voldemort, aka Tom Riddle, en alles dat hem naar het kwade dreef.

Het filmpje maakte zo veel indruk op fans dat ze begonnen aandringen om de volledige film ook echt te maken. Een groot project, en vooral duur voor enkele studenten. Om al maar te zwijgen van het copyright. Wonder bij wonder vond Warner Bros het echter prima. Na aanvankelijke achterdocht kwam het bedrijf erachter dat de studenten geen winst wilden maken, dus er volgde een groen licht.

Via crowdfunding haalden de studenten, onder de naam 'Tryangle Films', het beoogde bedrag bij elkaar: zo'n 15.000 dollar. De special effects in het afgewerkte product mogen er dan ook best zijn.

"Er zitten allerlei hints in de boeken, die helemaal niet in de films zitten. Met dit verhaal willen we vertellen hoe de Dark Lord tot stand kwam, voor Harry Potter kwam opdagen en voor de eerste keer dat Voldemort verslagen werd", zegt Tryangle Films.

'Voldemort: Origins of The Heir' duurt meer dan vijftig minuten en is gratis te bekijken via YouTube, of onderaan deze pagina.

De eerstvolgende officiële film die zich situeert in het 'Harry Potter'-universum zal 'Fantastic Beasts 2: The Crimes of Grindelwald' worden. Die is voorzien voor 16 november.