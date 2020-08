‘Harry Potter’-actrice vindt de fantasiereeks maar niets: “Ik cash gewoon geld” JV

21 augustus 2020

13u48 0 Film Actrice Miriam Margolyes (79) die in de Harry Potter-films de rol van Professor Sprout op zich neemt, moet helemaal niets hebben van de populaire fantasiereeks. Dat zei ze in een videoboodschap aan een Harry Potter-fan.

Wereldwijd zijn miljoenen fans verknocht aan de populaire film- en boekenreeks over de tovenaarsleerling. Maar auteur J.K. Rowling kan duidelijk niet iedereen bekoren, zelfs niet alle acteurs die in de fantasiefilms meespelen, zijn overtuigd. Actrice Miriam Margolyes is een van hen. De Britse met Wit-Russische roots nam de rol van Professor Sprout, het afdelingshoofd van Hufflepuf, op zich in de tweede film ‘Harry Potter en de Geheime Kamer’ die in 2002 uitkwam. Negen jaar later hernam ze de gastrol nogmaals in ‘Harry Potter en de Relieken van de Dood - deel 2’.

De BAFTA-winnares deed veel fans raar opkijken toen ze in een videoboodschap tegen een fan zei: “Ik begrijp dat jij een grote Harry Potter-fan bent, maar ik ben dat niet. Ik heb er niets tegen, ik heb er gewoon niets mee.”. Naar verluidt heeft Margolyes zelfs nog nooit een film gezien of een boek gelezen van het succesverhaal. “Ik cash gewoon het geld als het binnenkomt en daar ben ik heel dankbaar voor”, aldus de 79-jarige actrice.