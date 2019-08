“Häagen-Dazs smelten en dan opdrinken”: hoe Kevin Janssens 17 kilo bijkwam voor ‘De Patrick’ TK

06 augustus 2019

13u00

Bron: HUMO 0 Film Eind deze zomer kan je in de bioscoop gaan kijken naar ‘De Patrick’, een film waarvoor Kevin Janssens maar liefst 17 kilogram bijkwam op 7 weken. Niet gemakkelijk, vertelt hij nu in HUMO. “Na vier weken dacht ik: waar ben ik mee bezig?”

“In zeven weken heb ik mij... een nieuwe ik aangemeten”, vertelt Janssens over zijn transformatie. “Normaal sport ik vier keer per week, let ik op mijn eten, probeer ik gezond te leven... Die levenswijze heb ik van de ene dag op de andere overboord gegooid. Gemakkelijk was dat niet. Na vier weken dacht ik: waar ben ik mee bezig? Ik at niet alleen enorm veel, ik liet ook alles groeien, van mijn buik tot mijn wenkbrauwen. Confronterend: in de spiegel begin je iemand anders te zien, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ik had mood swings, er waren momenten dat ik in mijn zetel lag te huilen als een kind.”

Op den duur stopte hij potten Häagen-Dazs in de microgolf om die te kunnen opdrinken. “Ik had opgezocht hoe Colin Farrell precies twintig kilo was aangekomen voor de film ‘The Lobster’, en dat bleek zijn wondermiddel te zijn. Ik kan het niet aanraden: smaakt verschrikkelijk. Maar dat uitlepelen duurt 25 minuten! Allemaal tijd waarin je niks anders kunt eten. Zo’n vloeibare pot speel je in een minuutje binnen, en dan heb je nog tijd voor een grote pizza. Zo begin je dus te denken, hè: zoveel mogelijk calorieën!”

Intussen is Janssens weer fit - dat moest voor een nieuwe rol - maar obsessief fitnessen is er niet bij. “Nu ben ik wel al een paar maanden gestopt met sporten, gewoon omdat ik geen zin meer had. De laatste dertien, veertien jaar - sinds ‘Koning van de Wereld’ - ben ik altijd bezig geweest met mijn lichaam. En opeens merkte ik dat ik het daar even mee had gehad.”

