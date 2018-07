'Guardians of the Galaxy'-cast schrijft open brief aan Disney om ontslag regisseur James Gunn terug te draaien TDS

30 juli 2018

19u50

Bron: ANP 0 Film De cast van Guardians of the Galaxy heeft in een verklaring steun betuigd aan de vorige week door Disney ontslagen regisseur James Gunn. Hoofdrolspeler Chris Pratt zou hem graag zien terugkeren voor de regie van het aankomende derde deel.

"Hoewel ik niet achter de ongepaste grappen van James Gunn sta, is hij wel een goed mens", begint Chris een open brief die ondertekend is door de rest van de cast. "Ik zou persoonlijk graag zien dat zijn ontslag wordt teruggedraaid."

"Wij staan volledig achte James Gunn. We waren geschokt dat hij vorige week plotseling werd ontslagen en hebben met opzet tien dagen gewacht met een reactie om alles op een rijtje te zetten", staat in de brief. "In die tijd hebben we een stortvloed aan steunbetuigingen gehad van fans over de hele wereld die James graag weer als regisseur van het derde deel van Guardians of the Galaxy zien." Een petitie die oproept het ontslag terug te draaien is al meer dan 330.000 keer ondertekend.

Gunn werd vorige week ontslagen door Disney voor de regie van het derde deel van de succesvolle Guardians of the Galaxy-reeks naar aanleiding van tien jaar oude tweets, waarin hij onder meer grappen maakte over pedoseksuelen en verkrachting. De oude grappen werden opgevist door een rechts-conservatieve website. De regisseur staat bekend als een criticus van de Amerikaanse president Donald Trump.