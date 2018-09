'Guardians Of The Galaxy'-acteur Dave Bautista wil samenwerking met Disney stopzetten na ontslag James Gunn MVO

04 september 2018

'Guardians Of The Galaxy'-acteur Dave Bautisa (49) weet niet of hij zijn samenwerking met Disney nog wel wil verderzetten na het ontslag van regisseur James Gunn. Dat verklaarde hij in een recent interview.

Bautista, die de rol van Drax speelde in de eerste twee 'Guardians'-films en in 'Avengers: Infinity War', overweegt het om uit het Marvel-project te stappen. Hij kan zich maar niet verzoenen met het ontslag van Gunn, die van het project werd gehaald toen enkele 10-jaar oude tweets kwamen bovendrijven. Daarin maakte Gunn een grapje over verkrachting en kindermisbruik.

De volledige cast van de films gaf echter aan dat ze achter de regisseur stonden. "We willen zijn grapjes van 10 jaar geleden niet verdedigen, maar wél de persoon die hij vandaag is. We zijn er zeker van dat zijn verontschuldigingen vanuit het hart komen."

Deze week zei Bautista nog in The Jonathan Ross Show dat hij het niet begreep. "Het is een bitterzoete discussie...Nee, eigenlijk is het een bitter-bittere discussie, want ik ben er persoonlijk echt niet blij mee, met wat ze James hebben aangedaan." Eerder dreigde hij al dat hij niet meer mee zou doen aan de nieuwe 'Guardians', als het script van Gunn niet werd gebruikt. Nu gaat hij nog een stapje verder. "Om eerlijk te zijn weet ik niet of ik nog voor Disney wil werken."

De derde 'Guardians Of The Galaxy'-film is voor onbepaalde tijd uitgesteld in afwachting van een nieuwe regisseur.