'Grease' krijgt na 40 jaar nieuw vervolg

21 juli 2020

12u54

Goed nieuws voor de fans van 'Grease'. Regisseur Brett Haley - onder andere bekend van de romantische komedie 'All The Bright Places' - is gevraagd om een prequel van de hitfilm te regisseren. In Deadline is te lezen dat de prent de voorlopige titel 'Summer Loving' krijgt.

De oorspronkelijke film vertelt het verhaal van Danny en Sandy, die na een kortstondige romance ontdekken dat ze bij elkaar op school zitten. De liefde tussen de twee bloeit op, al is het niet altijd even gemakkelijk omdat hun levens veel van elkaar verschillen.

Het stel, gespeeld door John Travolta en Olivia Newton-John, zingt volop in de film. Een van de nummers in de musical, ‘Summer Nights’, vormt nu de basis voor de prequel. In dat lied zingen Danny en Sandy over hun eerste ontmoeting en hun liefde voor elkaar. De prequel zal dan ook draaien rond die kennismaking en de manier waarop het stel aan hun relatie werkte.

Het script is geschreven door Leah McKendrick. Wanneer de film zou verschijnen, is nog niet bekend. Welke acteurs erin te zien zullen zijn, is ook nog niet duidelijk. Het is trouwens niet de eerste keer dat ‘Grease’ een vervolg krijgt. In 1982 werd al een weinig succesvolle sequel gelanceerd.