‘Gone With The Wind’ opnieuw te streamen mét disclaimer LOV

25 juni 2020

14u53

Bron: ANP 4 Film De film ‘Gone With The Wind’ is woensdag weer toegevoegd aan het aanbod van streamingdienst HBO Max. Eerder deze maand ontstond ophef toen HBO de film uit 1939 verwijderde vanwege het romantische beeld dat erin wordt geschetst van het zuiden van de VS in de tijd van de slavernij.

Al snel maakte HBO bekend dat het ‘Gone With The Wind’ slechts tijdelijk uit het assortiment haalde, om te werken aan een introductie waarbij uitleg wordt gegeven over de controverse rond de film. In die inleiding vertelt de Afro-Amerikaanse professor filmwetenschappen Jacqueline Stewart dat de kritiek vooral draait om de romantische, idyllische setting van de film, die zich afspeelt in een wereld waarin slavernij als normaal werd gezien. De film schetst een nostalgisch beeld en negeert daarmee de verschrikkingen van de slavernij, aldus de professor.

Segregatie

Stewart herinnert de kijker eraan dat de zwarte acteurs uit de film niet naar de première in Atlanta konden vanwege de strenge segregatiewetten daar. En dat de Afro-Amerikaanse actrice Hattie McDaniel niet naast de witte castleden mocht zitten bij de uitreiking van de Oscars, waar ze de Academy Award voor beste vrouwelijke bijrol won.

“’Gone With The Wind’ kijken kan ongemakkelijk zijn, en zelfs pijnlijk”, aldus de professor in het filmpje. “Maar het is belangrijk dat klassieke Hollywoodfilms in hun originele staat gezien kunnen worden. Ze laten de sociale context van die tijd zien, en zetten ons aan om na te denken over de situatie nu.”

In een tweede video is een paneldiscussie van een uur lang te zien. ‘The Complicated Legacy of Gone With the Wind’ werd gehouden op het TCM Classic Film Festival in april 2019, en werd gemodereerd door auteur en historicus Donald Bogle.

Ook Netflix zou een disclaimer hebben toegevoegd aan de start van de film.