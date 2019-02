‘Gone with the Wind’: de meest succesvolle film ooit mat de hele ploeg genadeloos af MD

24 februari 2019

06u00

Nu de Oscars worden uitgereikt, nemen we u mee achter de schermen van legendarische filmklassiekers. 'Gone with the Wind' verbrak niet alleen alle records, sommige daarvan houden bovendien tachtig jaar later nog steeds stand.

De zoektocht naar een actrice voor de hoofdrol duurde twee jaar, de productie drie, maar toen ‘Gone with the Wind’ in 1939 op de wereld werd losgelaten, bleef de prent vier jaar in de bioscopen draaien en werd zo de meest lucratieve aller tijden. De première in Atlanta bracht een miljoen mensen op de been. “Het grootste evenement in het Amerikaanse zuiden tijdens mijn leven”, aldus president Jimmy Carter. De film won tien Oscars – waaronder de eerste voor een zwarte acteur – en bracht meer dan drie miljard euro in het laatje. In de VS en Canada alleen lokte de film tweehonderd miljoen cinemagangers. Die spectaculaire krachttoer kostte echter bloed, zweet en tranen. Beide hoofrolspelers, Vivien Leigh en Clark Gable, dreigden op te stappen, producer David O. Selznick ging zolang zonder slaap dat hij gereanimeerd werd wegens uitputting, en de regisseur overwoog om van een klif te rijden.

King of Hollywood

In 1936 loopt Hollywood storm voor de filmrechten van de pas gepubliceerde roman ‘Gone with the Wind’, 1.024 pagina’s waarin de even vurige als manipulatieve Scarlett O’Hara, haar man Rhett Butler en haar onbereikbare liefde Ashley Wilkes tot leven komen. Het verhaal speelt zich af rond de katoenplantages van de zuidelijke staat Georgia ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog van de jaren 1860. Het boek veroorzaakt een hype en binnen het jaar zijn er meer dan een miljoen van verkocht. Auteur Margaret Mitchell, die nooit nog een ander boek zal schrijven, kent de filmrechten voor 50.000 dollar toe aan producer David O. Selznick. Hij en broer Myron vormen een duo krachtpatsers in Tinseltown: de perfectionistische, ambitieuze David heeft een eigen studio opgericht, Myron heeft als talentscout ruim de helft van Hollywoods meest gevierde sterren, schrijvers en regisseurs in huis. En al snel stromen duizenden brieven van fans van het boek binnen die aandringen dat Clark Gable, de King of Hollywood, de enige geknipte Rhett Butler is.

