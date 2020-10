‘Goldfinger’-bondgirl Margaret Nolan (76) overleden GV

12 oktober 2020

12u28

Bron: AD 0 Film Margaret Nolan is op 5 oktober 2020 op 76-jarige leeftijd overleden, dat meldt haar zoon Oscar Deeks. De actrice is vooral bekend van de iconische openingssequentie van ‘Goldfinger’, waarin ze helemaal bedekt is in goud.

In deze derde Bondfilm vertolkte ze de rol van ‘Dink’, de masseuse van James Bond (Sean Connery), een kleine maar belangrijke rol in haar carrière. De Engelse actrice kon na ‘Goldfinger’ nooit meer een belangrijke rol strikken, maar werkte wel graag en veelvuldig mee aan kleinere filmprojecten.

Nolan was in de jaren ‘60-’70 te zien in verschillende film- en toneelproducties en ook in enkele televisieshows. In 1964 figureerde ze in ‘A Hard Day’s Night’, een muzikale komedie van The Beatles. Ze stopte daarna dertig jaar met acteren ‘om zichzelf terug te vinden’, maar in 2011 gaf ze haar filmcarrière opnieuw een kans.

Vorig jaar speelde ze nog een kleine rol in ‘Last Night in Soho’ van regisseur Edgar Wright. Wright, die een goede band met de actrice had, deelde een lofbetuiging op zijn Twitterpagina. Naast actrice was Nolan ook actief als glamourmodel: ze poseerde voor Playboy en tal van andere fotomontages. Ze laat twee zonen na, cinematograaf Oscar Deeks en Luke O’Sullivan.

Nolan is de tweede bondgirl die op een maand tijd het leven laat. Diana Rigg, bondgirl in ‘On Her Majesty’s Secret Service’, overleed 10 september aan kanker.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 edgarwright(@ edgarwright) link

