'Glee'-ster Mark Salling (35) overleden, vermoedelijk na zelfmoord DBJ

30 januari 2018

19u37 0 Film Mark Salling, bekend van 'Glee', heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd. D e acteur bekende eerder schuldig te zijn aan het bezit van pornografisch materiaal met minderjarigen.

De Amerikaanse website TMZ meldt dat de acteur zichzelf heeft opgehangen. Zijn lichaam werd door hulpdiensten gevonden aan de rand van de Los Angeles River.

Salling werd aangeklaagd nadat in 2015 meer dan vijftigduizend foto's met kinderporno op zijn computer werden aangetroffen. In oktober werd bekend dat de acteur al in augustus een poging tot zelfmoord zou hebben gedaan.

Salling ging na de vondst akkoord met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als zedendelinquent en een omgangsverbod met minderjarigen. De acteur werd bovendien verplicht 30 meter uit de buurt van schoolpleinen, parken, publieke zwembaden en spelhallen te blijven. Ook ging hij akkoord met een twintig jaar durend toezicht van de reclassering na zijn vrijlating. In maart 2018 zou de rechter de strafmaat bepalen.

De acteur, die in 'Glee' de rol speelde van Noah Puckerman, is niet de eerste acteur uit de muziekserie die op jonge leeftijd is overleden. Cory Monteith (Finn) overleed in 2013 aan een overdosis drugs.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be