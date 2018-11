‘Girl’ wordt in de VS gecensureerd: Netflix wil minder naakt en de ‘pijpscène’ moet eruit Ben Van Alboom

Wanneer Girl in januari in de VS op Netflix komt, zal dat niet in de originele versie zijn. Al het (behoorlijk essentiële) naakt wordt er uitgesneden, om controverse te vermijden en geen stokken in de wielen van de Oscarcampagne te steken. Blij wordt regisseur Lukas Dhont daar niet van, "maar ik heb er mij bij neergelegd. Netflix wil niets aan het toeval overlaten."

Zonder in detail te treden, is Victor Polster, die voor zijn vertolking dit weekend genomineerd werd voor een European Film Award, in het transgenderdrama Girl heel even volledig naakt te zien. Het bewuste shot is zo kort dat wie de film niet gezien heeft, zich wellicht zal afvragen of het het getouwtrek daarover tussen Netflix en de producent in feite wel waard is. Wie de film wél gezien heeft, begrijpt dat het voor Lukas Dhont een heikel punt is.

‘Ik begrijp nog altijd niet waarom, maar we moeten de scène hermonteren’ Regisseur Lukas Dhont over de zogenaamde pijpscène

Maar dat is het ook voor Netflix, dat in Cannes de distributierechten voor de Amerikaanse markt kocht en er op dit moment alles aan doet om ervoor te zorgen dat Girl straks een Oscarnominatie krijgt. De streaminggigant, die ook de Mexicaanse Oscarinzending Roma van Alfonso Cuarón in zijn portefeuille heeft zitten, wil door Hollywood koste wat het kost serieus genomen worden als een distributieplatform voor auteurscinema.

Zodanig zelfs dat Netflix Girl ook in een beperkt aantal bioscopen in de VS in roulatie wil brengen, wat het in de toekomst met al zijn prestigefilms van plan is. Maar als een film in de VS in de zalen komt, moet die gekeurd worden door de Motion Picture Association of America (MPAA), en daar struikelden ze over de ‘pijpscène’. “Terwijl daarin niets te zien is”, zegt Lukas Dhont, die op dit moment in Los Angeles zit voor de Oscarcampagne van Girl. “Ik begrijp nog altijd niet waarom, maar we moeten de scène hermonteren.”

De scène waarin Victor Polster naakt te zien is, kon voor de MPAA nog wel – “omdat er geen seksuele context is”, zegt Dhont. Maar Netflix ziet die zelf liever anders (lees: zonder penis, ironisch genoeg). De schrik zit erin dat iemand een naaktscène met een vijftienjarige acteur als kinderpornografie zou kunnen bestempelen, en dat is een woord dat het pr-leger van Netflix – te midden van een Oscarcampagne – liever niet hoort vallen.

‘We hebben er lang over gepraat, ik heb mijn mening gegeven, en je voelt dat Netflix schrik heeft voor controverse’ Lukas Dhont, regisseur ‘Girl’

De scène wordt in de komende weken zo gehermonteerd dat er geen penis meer in te zien is. “Ik vind dat stom,” vertelt Dhont, “omdat die scène daarmee plots minder steekhoudt. Als wat daarin te zien is voor mij niet essentieel was, dan had het er ook niet in gezeten. Maar we hebben er lang over gepraat, ik heb mijn mening gegeven, en je voelt dat Netflix schrik heeft voor controverse.”

Bovenaan watchlist

Ergens begrijpt Dhont die bezorgdheid: “Stel dat we genomineerd worden, dan wil je niet dat er uitgerekend op dat moment negatieve verhalen opduiken. Maar ik ben toch blij dat de Oscarleden wél nog de originele film te zien krijgen.” Al is dat laatste niet zozeer een toegeving van Netflix. In het reglement van de Oscars staat dat stemgerechtigden een film moeten zien in de versie waarin hij in het land van herkomst in de zalen is gekomen.

De campagne van Girl loopt overigens als een trein. Peter Debruge, de belangrijkste filmrecensent van het vakblad Variety, gaat ervan uit dat de film moeiteloos de shortlist van negen films haalt. En Scott Feinberg, de Oscarwatcher van concurrent The Hollywood Reporter, vertelde ons deze week dat verschillende Oscarleden hem de voorbije dagen hebben aangesproken over Girl. “Ik heb hem zelf nog niet gezien,” zei Feinberg, “maar op basis van de feedback die ik krijg, staat hij intussen bovenaan mijn watchlist.”

Midden december wordt de shortlist voor niet-Engelstalige films bekendgemaakt, en op 22 januari weten we wie daarvan bij de vijf genomineerden zit. Een week voordien verschijnt Girl in de VS op Netflix.