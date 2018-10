‘Girl’ verwelkomt vandaag 100.000ste bezoeker MVO

31 oktober 2018

06u00 0 Film ‘Girl’, het filmdebuut van Lukas Dhont, mag vandaag de 100.000ste bezoeker verwelkomen in de cinemazalen.

Twee weken na de première mocht de prent dus al op veel geïnteresseerde kijkers rekenen. Ook in Frankrijk is de opkomst groot. Daar gingen al een kwart miljoen bezoekers naar ‘Girl’ kijken sinds 10 oktober.

Dat een Belgische film sterk scoort in zowel Brussel, Vlaanderen als Wallonië is voor bijzonder weinig producties van eigen bodem weggelegd, zeker als het daarbij ook nog om een speelfilmdebuut gaat. ‘Girl’ slaagt daar blijkbaar wel in.

Sinds de wereldpremière in Cannes, waar ‘Girl’ bekroond werd met vier prijzen waaronder de Caméra d’Or voor beste debuut, is ‘Girl’ bezig aan een indrukwekkende internationale festivalcarrière. Met selecties voor de festivals van onder andere Karlovy Vary, Telluride, Toronto, San Sebastián, Londen en Zürich. De teller van internationale filmprijzen klimt stilaan naar de 20.