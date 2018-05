'Girl' van Lukas Dhont opent Film Fest Gent MVO

22 mei 2018

22u45 0 Film Film Fest Gent zal op dinsdag 9 oktober de 45e editie van het festival openen met het Belgisch langspeeldebuut 'Girl' van Lukas Dhont, in aanwezigheid van de volledige cast en crew. Dat maakte de 26-jarige Gentse regisseur vanavond bekend bij 'Van Gils en Gasten' na zijn terugkeer van het filmfestival van Cannes.

Dhont won in 2014 op Film Fest Gent al eens de Beste Belgische Studentenkortfilm met zijn masterproef 'L'Infini'. "Wat we nu meemaken met 'Girl', overtreft mijn stoutste dromen. Cannes mag dan wel het grootste festival zijn, maar Gent is het festival dat mij het meest aan het hart ligt. Mijn film hier in première laten gaan, is… fantastisch." zegt hij over de selectie.

'Girl' is geïnspireerd door een waargebeurd verhaal en gaat over Lara, een 15-jarig meisje dat niets liever wil dan ballerina worden. Om die droom waar te maken is enorm veel discipline nodig, maar de uitdaging wordt nog groter gemaakt doordat Lara geboren is in het lichaam van een jongen. De film volgt Lara in het dagelijkse gevecht tegen haar eigen lichaam.

De 16-jarige Victor Polster, die de hoofdrol speelt in 'Girl', werd op het filmfestival van Cannes terecht bekroond met de Prijs voor Beste Acteerprestatie. Later mocht Lukas Dhont de Queer Palm en de Un Certain Regard Fipresci Prijs van de internationale persjury in ontvangst nemen. Uiteindelijk kwam daar zaterdag ook nog de prestigieuze Caméra d'Or bij.

'Girl' werd geschreven door Lukas Dhont en Angelo Tijssens en geregisseerd door Lukas Dhont. Frank van den Eeden tekende voor de fotografie, terwijl Alain Dessauvage instond voor de montage. De originele muziekscore is van Valentin Hadjadj. De film werd geproduceerd door Dirk Impens voor Menuet, in coproductie met het Belgische Frakas Productions en het Nederlandse Topkapi Films. 'Girl' kwam tot stand met de steun van het VAF/Filmfonds van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. De film zal op 17 oktober 2018 in België worden verdeeld door Lumière.