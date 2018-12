‘Girl’ van Lukas Dhont bekroond tot Europese ontdekking van het jaar op European Film Awards avh

15 december 2018

20u32

Bron: Belga 0 Film ‘Girl’, de debuutlangspeelfilm van Lukas Dhont, heeft vanavond de prijs van de beste Europese debuutfilm gewonnen op de European Film Awards (EFA's) in het Spaanse Sevilla.

De transgenderfilm ‘Girl’ was samen met vijf andere films genomineerd voor de Prijs van de Europese Ontdekking, toegekend door de vereniging van filmcritici Fipresci. Dat waren ‘Guilty’, ‘One Day’, ‘Scary Mother’, ‘Those who are fine’ en ‘Touch me not’.

Dat de debuutprijs naar een Vlaamse film gaat, is geen primeur. In 2011 ging de European Discovery Award immers naar ‘Adem’, een film van Hans van Nuffel over een mucoviscidosepatiënt.

‘Girl’ werd genomineerd in drie categorieën van de EFA's. Eerder op de avond greep hoofdrolspeler Victor Polster naast de prijs van beste acteur (die ging naar de Italiaanse acteur Marcello Fonte voor ‘Dogman’).

‘Girl’ maakt daarnaast nog kans op het beeldje voor de beste film.