‘Girl’-regisseur Lukas Dhont zoekt tieners voor nieuwe film BDB

23 juli 2020

07u18

Bron: NB 0 Film De Gentse regisseur Lukas Dhont (29), die wereldwijd scoorde met z'n debuut ‘Girl’, is op zoek naar twee piepjonge acteurs om de hoofdrol te spelen in z’n tweede film. De jongeren moeten tussen 10 en 13 jaar oud zijn en ervaring is geen vereiste. “Hopelijk kunnen we dan volgende zomer beginnen filmen”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

De volgende prent van Dhont zal draaien rond de vrienden Leo en Oscar. “Over de inhoud van de film moet ik nog wat mysterieus blijven, maar we doen de casting nu al omdat ik voor het scenario inspiratie kan halen uit hoe en wie die kinderen zijn”, vervolgt Dhont in dezelfde krant.

De regisseur gooide wereldwijd hoge ogen met z'n debuut ‘Girl’, een film over Lara, die geboren werd als jongen, maar liever een meisje wil zijn. “Ook m’n nieuwe prent gaat over thema’s die me na aan het hart liggen. Over vriendschap en connectie zoeken bij elkaar en over gebeurtenissen in het leven die ertoe leiden dat mensen uit elkaar gedreven worden. Als alles goed gaat – want door corona leven we nu eenmaal in bijzondere tijden – zouden we volgende zomer beginnen te filmen.”

