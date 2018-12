‘Girl’ maakt geen kans meer op een Oscar, maar ‘den John’ wél MVO

18 december 2018

09u25

Bron: IMDB 0 Film Geen Oscarnominatie voor ‘Girl’, maar de ex-man van Astrid Coppens heeft er wel eentje beet. De kortfilm ‘Wale’, waarvan hij producer is, haalde de shortlist.

‘Wale’ vertelt het verhaal van een jonge, zwarte man die tijdens zijn jeugd werd veroordeeld voor een misdrijf. Nu hij volwassen is probeert hij zijn eigen zaak, een garage, uit de grond te stampen. Maar dat blijkt niet makkelijk met zijn verleden. En het wordt er alleen maar erger op als een van zijn klanten hem beschuldigt van een groot misdrijf.

John Bryan is één van 9 producers die meewerken aan de film. “We zijn enorm trots!”, schrijft hij op Facebook. Het script en de regie komen van Barnaby Blackburn en in de hoofdrol zien we de nog onbekende Jamie Sives.

Naast ‘Wale’ zijn ook de films ‘Caroline’, ‘Chuchotage’, ‘Detainment’, ‘Fauve’, ‘Icare’, ‘Marguerite’, ‘May Day’, ‘Mother’ en ‘Skin’ genomineerd voor de Oscar voor de Beste Kortfilm.