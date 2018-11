‘Girl’ heeft drie nominaties voor European Film Awards, waaronder beste film en beste hoofdrolspeler TK

10 november 2018

13u22

Bron: VAF 0 Film ‘Girl’, het Vlaamse speelfilmdebuut van Lukas Dhont, is genomineerd voor de European Film Award voor ‘beste film’. Daarnaast maakt hoofdrolspeler Victor Polster kans op de prijs voor ‘beste acteerprestatie’. Dat maakte de European Film Academy zopas bekend. In totaal maakt Girl nu kans op drie European Film Awards, want eerder werd al aangekondigd dat de film ook meedoet voor de European Discovery Award, de prijs voor speelfilmdebuten.

Op 15 december weten we of Lukas Dhonts succesfilm de nominaties ook kan verzilveren. ‘Girl’ zal het voor de European Film Award voor ‘beste film’ opnemen tegen ‘Gräns’ van Ali Abbasi, ‘Cold War’ van Pawel Pawlikowski, ‘Dogman’ van Matteo Garrone en ‘Lazzaro Felice’ van Alice Rohrwacher.

‘Girl’, onze inzending voor de Oscars, is pas de tweede Vlaamse film die genomineerd wordt in die categorie. Enkel ‘The Broken Circle Breakdown’ deed het hen voor in 2013. Victor Polster is dan weer de op één na jongste acteur ooit die een nominatie krijgt voor de Best Actor Award, de jongste was Jamie Bell toen die in 2000 genomineerd werd voor zijn rol in ‘Billy Elliot’. Polster is na Jan Decleir (‘Daens’, 1993) en Johan Heldenbergh (‘The Broken Circle Breakdown’, 2013) de derde Vlaamse acteur die genomineerd wordt.